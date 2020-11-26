Gebze’ye mobil atık toplama merkezleri

26 Kasım 2020 Perşembe 12:36
Gebze Belediyesi tarafından, çevre kirliliğini önlemek ve geri dönüşümü mümkün atıkları ekonomiye kazandırmak adına ilçenin yoğun noktalarına Mobil Atık Getirme Merkezleri yerleştirilmeye başlandı. İlk olarak şehrin yaklaşık 10 noktasına yerleştirilecek bu çevre dostu Mobil Atık Getirme Merkezleri ile atıklar kaynağında ayrıştırılacak ve ekonomiye katkı sağlanacak. Başlangıç aşamasında Yenikent Mahallesi Issıkgöl Caddesi üzerine ve Kirazpınar Mahallesi Emlak Konutları 3.Etaba koyulan ekipmanlar, ilerleyen günlerde belirlenen noktalara yerleştirilmeye devam edilecek. Bu mobil atık getirme merkezleriyle, ambalaj atıkları(kağıt karton, plastik, metal ve cam), elektronik-pil-floresan atıkları ve bitkisel atık yağlar kaynağında ayrıştırılarak uygun şekilde geri kazanımı sağlanacak.
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