Gebze’ye mobil atık toplama merkezleri

Uygulamaya koyduğu sıfır atık çalışmalarıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Sıfır Atık İle Engelleri Aşıyoruz Çevre Ödülü’nü kazanan Gebze Belediyesi geri dönüşümü mümkün değerli atıkları ekonomiye kazandırmaya devam ediyor.

Gebze Belediyesi tarafından, çevre kirliliğini önlemek ve geri dönüşümü mümkün atıkları ekonomiye kazandırmak adına ilçenin yoğun noktalarına Mobil Atık Getirme Merkezleri yerleştirilmeye başlandı. İlk olarak şehrin yaklaşık 10 noktasına yerleştirilecek bu çevre dostu Mobil Atık Getirme Merkezleri ile atıklar kaynağında ayrıştırılacak ve ekonomiye katkı sağlanacak.