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‘’Gençlerimizden dünya dereceleri bekliyorum’’

Başkan Büyükakın, İzmit Sümerspor Kürek Kulübü Başkanı Serenay Subaşı ve şampiyon sporcuları makamında konuk etti

‘'Gençlerimizden dünya dereceleri bekliyorum''

22 Ekim 2020 Perşembe 15:40

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, İzmit Sümerspor Kürek Kulübü Başkanı Serenay Subaşı ve şampiyon sporcuları makamında konuk etti. Su sporlarının Kocaeli’deki gelişimi üzerine değerlendirmelerin yapıldığı görüşmede, Kürek sporuna dönük atılabilecek adımlar da dile getirildi. Şampiyon sporcularla yakında ilgilenen, aldıkları kupaların ve madalyaların çoğalmasını isteyen Başkan Büyükakın, “Kocaeli’den milli takımlar düzeyine çıkacak, ay yıldızlı formayı taşıyacak gençlerimiz bizi son derece mutlu ve gururlu kılacaktır. Bu başarının yakalanacağına yürekten inanıyorum. Bu nedenle altyapı tesislerinin kurulması için Büyükşehir Belediyesi olarak gerekli adımları atacağız” dedi.

 

“SU SPORLARINDA BÜYÜK ADIMLAR ATACAĞIZ”

“Her braşta olduğu gibi kürek sporunda da dünya çapında sporcuların yetişmesi için arkanızdayız” diyerek konuklarıyla kürek sporuna dönük hedeflerini paylaşan Başkan Büyükakın, “İzmit Körfezimizde ulusal ve ulusal şampiyonaların yapılması için hep birlikte çalışacağız. Kocaeli bu anlamda da sesini duyuracak, körfezimiz şenlenecek, gençlerimiz su sporlarının keyfine kavuşacak. Su sporlarında büyük adımlar atacağız. Bugün şahsımı ziyaret eden gençlerimizden dünya dereceleri bekliyorum” diye konuştu.

 

SERENAY, “HER PLATFORMDA BAŞARIYLA TEMSİL EDECEKLER

İzmit Sümerspor Kürek Kulübü Başkanı Serenay Subaşı ise, kendilerini kabul eden ve ağırlayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’a teşekkür ederken, “Şampiyon sporcularımız gerek kentimizi gerekse ülkemizi her platformda başarıyla temsil edecekler. Yürekten inanmış bir ekiple birlikte, başarılı sporcularımızla arzu ettiğimiz hedeflere kavuşacağız. Kürek sporunun geniş kitlelere ulaşması için de çalışacağız” açıklamasını yaptı. Birliktelik yapılan istişarenin ardından sona erdi.













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