Geri dönüşüm tesisinde yangın

Kartepe'de elektronik atık geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Suadiye Çepni Mahallesi Bağdat Caddesi'nde bulunan geri dönüşüm tesisindeki atık pillerin depolandığı bölümde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Tesis çalışanları yangını müdahale ederek söndürmeye çalıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, iki saatlik çalışma sonucu atık piller nedeniyle küçük çaplı patlamaların olduğu yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle tesiste hasar meydana geldi.

Ekiplerin, soğutma çalışması sürüyor.