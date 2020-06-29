banner490
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Gönül Çarşısı Gönüllere Dokunacak

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün hayata geçirdiği “Elden Ele Gönül Çarşısı” projesi Kurban Bayramı öncesi ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürecek.

Gönül Çarşısı Gönüllere Dokunacak

29 Haziran 2020 Pazartesi 13:21

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün hayata geçirdiği “Elden Ele Gönül Çarşısı” projesi Kurban Bayramı öncesi ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürecek. 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanında hayata geçirilen proje kapsamında açılan mağaza ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere kıyafetlerle dolduruldu. Her yaştan ve her ihtiyaca uygun kıyafetin bulunduğu çarşının rafları bir mağazadan farksız. Hayırseverlerden gelen yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağı sosyal sorumluluk projesine destek ve yardım başvuruları 0262 641 78 12 Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün telefon numarasından gerçekleşiyor. Alınan kıyafetlerin temizliklerinin yine belediye bünyesinde oluşturulan çamaşırhanede temizliklerinin gerçekleştirildiğini ifade eden müdürlük yetkilileri, “Vatandaşa kıyafetlerini hijyen kurallarına uygun bir şekilde ulaştırmayı hedefliyoruz. Elden Ele Gönül Çarşımız müşterilerine hizmet veren bir mağaza disiplini içerisinde ihtiyaç sahiplerine ücretsiz hizmet verecek” ifadelerini kullandı.



Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
GebzeKocaeliCoronaCovid-19OkullartatilOkullartatilmiWuhançinItalyaAvrupaIstanbulisondakikaHaberlerizmirDilovasıDaricaMarmaraTicaretSağlıkAsayişDerslerRTEReceptayyiperdoğanBakanselçukFahrettinkocaBakanönemliAçıklam
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
MECLİS 2 TEMMUZ SAAT 16'DA TOPLANIYOR MECLİS 2 TEMMUZ SAAT 16'DA TOPLANIYOR
Gebze’de düğün salonları denetleniyor Gebze’de düğün salonları denetleniyor
Kültür Müdürlüğü Duyurdu:Hünkâr Çeşmesi ve Çayırı'nı Gördünüz Mü? Kültür Müdürlüğü Duyurdu:Hünkâr Çeşmesi...
Başkan Bıyık, vatandaşlarla çay içip sohbet etti Başkan Bıyık, vatandaşlarla çay içip sohbet...
Dilovası Belediyesi tam kadro sahada! Dilovası Belediyesi tam kadro sahada!
Yenimahalle Taksi Durağı yenileniyor Yenimahalle Taksi Durağı yenileniyor
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

MECLİS 2 TEMMUZ SAAT 16'DA TOPLANIYOR
5393 Sayılı Belediye Kanunun 20. maddesi gereğince Belediye Olağanüstü Meclisi, aşağıda yazılı gündem...

Haberi Oku