Gönül Çarşısı Gönüllere Dokunacak

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün hayata geçirdiği “Elden Ele Gönül Çarşısı” projesi Kurban Bayramı öncesi ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürecek. 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanında hayata geçirilen proje kapsamında açılan mağaza ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere kıyafetlerle dolduruldu. Her yaştan ve her ihtiyaca uygun kıyafetin bulunduğu çarşının rafları bir mağazadan farksız. Hayırseverlerden gelen yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağı sosyal sorumluluk projesine destek ve yardım başvuruları 0262 641 78 12 Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün telefon numarasından gerçekleşiyor. Alınan kıyafetlerin temizliklerinin yine belediye bünyesinde oluşturulan çamaşırhanede temizliklerinin gerçekleştirildiğini ifade eden müdürlük yetkilileri, “Vatandaşa kıyafetlerini hijyen kurallarına uygun bir şekilde ulaştırmayı hedefliyoruz. Elden Ele Gönül Çarşımız müşterilerine hizmet veren bir mağaza disiplini içerisinde ihtiyaç sahiplerine ücretsiz hizmet verecek” ifadelerini kullandı.







