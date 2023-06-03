GTÜ Lisansüstü Araştırmaları Paylaşıldı

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından geleneksel olarak her yıl düzenlenen "GTÜ Lisansüstü Araştırmalar Sempozyumu"nun 7’ncisi, GTÜ Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. İki gün süren sempozyum boyunca yüksek lisans ve doktora öğrencileri tez çalışmaları kapsamında hazırladıkları 44 sözlü ve 86 poster olmak üzere toplam 130 bildiri sundular.

Sempozyumda lisansüstü öğrencilerin tez konularını kapsayan bilimsel araştırmalar ile proje çalışmaları, özel sektör ve kamu kurum temsilcilerinin de katıldığı ortamda paylaşılarak akademik ve sektörel iş birliğinin geliştirilmesi sağlandı.

GTÜ Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlik, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları için Saygı Duruşunun ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Sempozyuma; üniversite akademik kadrosu, lisansüstü araştırmacıları ile sanayi temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Rektör Prof. Dr. Hacı Ali Mantar ile Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mevlüt Karabulut’un açılış konuşmalarının ardından davetli konuşmacılar İTÜ Afet Yönetimi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu ve ODTÜ Uzay ve Hızlandırıcı Teknolojiler Uygulama Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Melahat Bilge Demirköz sunumlarını gerçekleştirdiler.

Sanayi ile Etkin ve Verimli İş Birliği

Gebze Teknik Üniversitesi'nin üniversite ve sanayi iş birliğini geliştirmek ve bu iş birliğinin daha etkin ve daha verimli olması amacıyla yapılan çalışmalara değinerek konuşmasına başlayan Rektör Prof. Dr. Hacı Ali Mantar; “Akademik yayın ve proje sayılarımızla iyi bir durumdayız, amacımız başarının sürekliliğini sağlamaktır. Gelişmiş ülkelerle rekabet edilebilmesi için AR-GE çok önemli ama bu bir ekosistem meselesi. Sadece üniversitede AR-GE yapmak yetmiyor, üniversitede ve endüstride yapılan çalışmalar, ülkenin vizyonu bir araya gelince bir anlam ifade ediyor. Yine üniversitede yapılan projelerin endüstri tarafından alınıp uygulanması, geri bildirim yapılması sürece daha olumlu katkı sağlamaktadır.”

Ürün Çıktılarındaki Özgünlüğün Önemi

“Çalışmalar sonucunda ortaya çıkan ürünlerinizde çok ciddi bir özgünlük, bir derinlik yoksa bu ürünler üniversite sınırları içerisinde kalır. Özellikle 2000'li yıllardan itibaren ülkemizde AR-GE çalışmalarına çok önem verildi, çok ciddi destekler sağlandı. Şu anda endüstri ile AR-GE geliştiriyoruz, proje yönetiyoruz. AR-GE teknolojisine hakimiz. Tübitak ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın sağladığı destekler sayesinde, bu desteklerin bir girdi olarak denklemde yer almasıyla, şu anda endüstride de çok sayıda şirketlerimizde AR-GE ve tasarım merkezlerimize kavuştuk. Teknoparklarımız ve üniversitemize yakın mesafede 4 bine yakın teknoloji şirketi var. Bu şirketler yenilikçi ürünler üreterek dünyanın gelişmiş ülkeleriyle rekabet halindeler. Bu rekabet sürecinde özgünlüğün daha da artması gerektiğini düşünüyorum. Bu da üniversitenin katkılarıyla mümkündür.”

Projelerin Sektörde Karşılık Bulması

“Lisansüstü öğrencilerimizin araştırmacılarımızın akademisyenlerimizin yapmış olduğu projelerin sektörde artık bir karşılığı var. Endüstri, üniversitede gerçekleştirilen projeler hakkında bilgi alamadığı zaman bunun eksikliğini hissediyor. Sanayimizin temsilcileri, kurum, şirket yöneticileri, üniversitemize gelerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi alıyorlar. Gebze Teknik Üniversitesi’nde yapılmış olan çalışmaların kısa, orta ve uzun vadede Türkiye'nin ekonomik katma değerine, rekabet gücüne ve stratejik hedeflerine katkı yapması amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”

“Lisansüstü Araştırmalar Türkiye’nin Lokomotifi Olacak”

“Bundan 20-30 yıl önce araştırma yapılınca çalışmanın nereye varacağı hakkında bilgi olmasa da oluyordu. Ama bugün bir araştırma yapılırken temel bilimlerden mühendisliğe kadar her bölümde her alanda araştırmanın sektörde, piyasada karşılığı ve nasıl katma değerli bir sonuç çıkarılabileceği ele alınıyor. Lisansüstü araştırmaları önemsiyoruz ve Türkiye'nin lokomotifi bunlar olacak. Akademisyenimizin projesi öğrencilerimizin tezi artık sanayideki problemlere yönelik ve bu etkileşimi çok önemli buluyoruz.” şeklinde konuştu.

Lisansüstü Öğretimin Önemi

Temel bilimler ve matematik alanlarının güçlü temelleri üzerine inşa edilen mühendislik bilimleri ile elde edilen çıktıların endüstriye kazandırılmasının teknolojik açıdan gelişmiş ve refah düzeyi yüksek ülkelerin ortak özelliklerinden olduğunu ifade ederek sözlerine başlayan Prof. Dr. Mevlüt Karabulut; “Gelişmekte olan bir ülke olarak ülkemizde de özellikle katma değeri yüksek ürünler geliştirilmesi konusunda önemli çabalar harcanmaktadır. Bu tür ürünlerin çeşitliliği ve sanayiye kazandırılması uzmanlık sahibi yetişkin Ar-Ge insan kaynağının olmasıyla orantılıdır. Bu anlamda lisansüstü öğretim son derece önemli olmaktadır.”

“GTÜ Çok Özel Bir Konuma Sahip”

“Üniversitemiz, gerek genç ve dinamik akademik kadrosu ve alt yapısı gerekse bulunduğu coğrafi konum itibariyle üniversite-sanayi iş birliğinin geliştirilmesi için çok özel bir konuma sahiptir. Üniversitemiz; etrafındaki çok sayıda organize sanayi bölgesindeki sanayi ve Ar-Ge kuruluşları, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi, Türk Standartları Enstitüsü, Şişecam, Aselsan, TUSAŞ, TENMAK ve benzer kuruluşlarla yapmış olduğu protokollerle Ar-Ge çalışmaları yürütmekte ve disiplinlerarası lisansüstü programların açılmasını desteklemektedir.”

GTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü

“Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde 16 ana bilim dalında 19 doktora, 22 tezli ve 3 tezsiz yüksek lisans programı olmak üzere toplamda 44 farklı programda öğretim verilmektedir. 2022-2023 öğretim yılı itibariyle enstitümüzde 18 farklı ülkeden 568’i doktora öğrencisi olmak üzere toplam 2167 lisansüstü öğrencisi öğrenimlerine devam etmektedir. Üniversitemiz bünyesinde Lisansüstü öğrenim yapan Sosyal Bilimler, Nanoteknoloji, Biyoteknoloji, Yer ve Deniz Bilimleri, Savunma Teknolojileri, Enerji Teknolojileri ve Ulaşım Teknolojileri Enstitülerinin öğrenci sayılarını da dikkate aldığımızda lisansüstü öğrenci sayımız üniversitemizin toplam öğrenci sayısının neredeyse yarısını oluşturmaktadır. Bu da araştırma üniversitesi kimliğimize uygun düşmektedir.” diye konuştu.

Davetli Konuşmacılar Sunumlarıyla Etkinliğe Katkı Sağladı

Açılış konuşmalarının ardından İTÜ Afet Yönetimi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, “Küresel İklim Değişikliği ve Kocaeli” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Genel olarak iklim ve hava durumu kavramlarına değinen Prof. Dr. Kadıoğlu, küresel iklim değişikliğinin seyri ile gelecekte öngörülen iklim değişiklikleri konularına değindi. Türkiye ve özellikle Kocaeli’ de bu değişikliklerin neden olacağı etkileşimler ve doğa olayları ile alınması gereken önlemler hakkında bilgilendirmede bulundu.

Daha sonra Prof. Dr. Melahat Bilge Demirköz, dünyada ve Türkiye’de uzay bilimi alanında görülen gelişmenin seyrini ele alan bir sunum gerçekleştirdi. Uzay istasyonunda devam eden araştırmalar hakkında bilgi sunan Prof. Dr. Demirköz, bu araştırmalar neticesinde üretimde ve birçok alanda ilerleme sağlandığını kaydetti.

Toplam 130 Bildiri Sunumu Yapıldı

GTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde gerçekleştirilen lisansüstü çalışmaların vitrine çıktığı bir platform olan etkinliğe katılım yoğundu. Sempozyum boyunca yüksek lisans ve doktora öğrencileri tez çalışmaları kapsamında hazırladıkları 44 sözlü ve 86 poster olmak üzere toplam 130 bildiri sundular.