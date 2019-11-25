Halk Meclisi Mevlana ve Y. Selim’de Toplandı

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, mahalle meclislerine ara vermeden devam ediyor. Şeffaf belediyecilik ilkesi gereği mahalle meclisi toplantılarını başlatan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz hafta sonu Yavuz Selim ve Mevlana mahallelerinin sakinlerine konuk oldu. Belediye başkan yardımcıları Yusuf Burkut, Sedat Çelik, Selamet Güner, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, AK Parti İlçe Başkanı İrfan Ayar, mahalle muhtarları, mahalle temsilcileriyle birlikte mahalle meclisinde vatandaşlarla bir araya gelen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz; ilk elden sorunları, talepleri ve önerileri dinledi. Halk meclislerinin açılışında kısa bir selamlama konuşması yapan Başkan Büyükgöz ayrıca, mahallelere kazandırılan hizmetlere ilişkin de bilgi verdi. Başkan Başkan Büyükgöz, “Halk buluşmalarımız, Mahalle Meclislerimiz, Esnaf Buluşmalarımız bunların hepsi sizlere daha iyi hizmet verebilmek için. Çünkü sizler hizmetin en iyisini hak ediyorsunuz. Bunu başarabilmek için de sizlerin fikirleri bizler için çok önemli. Burada söylediğiniz her şey direk muhatabına ulaşıyor. Burada başkan yardımcılarımız ve birim müdürlülerimiz her söyleneni not alıyor, yani hiçbir şey havada kalmıyor” ifadelerini kullandı.