Halkımız Yönetime Aktif Katılacak

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, İzmit Sanat Okulu Mezunları Derneği Başkanı Halil Atay, Bakkallar Odası Başkanı Bayram Kütük, Kafkas Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Yıldız Şekerci ve yönetimleriyle bir araya geldi. Konukların yerel ve genel konular üzerine istişareler gerçekleştiren Başkan Büyükakın, “Kocaeli Platformu projemizle birlikte tüm sivil toplum kuruluşlarımızın ve halkımızın yönetim süreçlerine aktif katılmasını sağlayacağız. STK’ların faaliyetleri başta olmak üzere vatandaşımızın talep ve istekleri bir uygulama ile bize iletilmiş olacak” dedi.



“STK’LARIMIZIN AKTİF KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ”

Konuklarının nazik ziyaretleri için teşekkür eden Başkan Büyükakın, imardan altyapıya, ulaşımdan çevreye, kültürden sanata kadar birçok başlıkta hayata geçirecekleri projeler için sivil toplum kuruluşlarının fikirlerine ihtiyaç duyduklarını da sözlerine ekledi. Kentin ortak akılla yönetilmesinin yanı sıra hizmet ve eser siyaseti merkezinde vatandaşımızın tamamını kucakladıklarını söyleyen Başkan Büyükakın, “Acısıyla tatlısıyla tüm değerlerimize sahip çıkmak önceliğimiz olacak. Tarihsel süreçlerini yakinen bildiğimiz her olayda kent kimliğimizin bize verdiği sorumlulukla hareket edecek, bunu yine STK’larımızın aktif katılımıyla gerçekleştireceğiz” açıklamasını yaptı.



“PROJELERİ GELİŞTİRİLEBİLİR, HAYATA GEÇİREBİLİRİZ”

Kocaeli’nin çok özel ve enerjik bir kent olduğunu da belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Sivil Toplum Destekleme programıyla sürdürülebilir ve verimli projelere çok boyutlu destek vereceklerini ifade etti. Atılımcı bir anlayışın STK’lar arasında yerleşmesinin önemine de vurgu yapan Başkan Büyükakın, “STK’larımızın proje geliştirme kapasitesinin artması gerekmektedir. Bunu gerçekleştirirken üniversitelerimizden de faydalanacağız. Kocaeli Gönüllüsü projemizin kadınlar, çocuklar, gençler ve engelliler arasında büyümesini istiyoruz. Bu sayede her alanda hayatın içinde olanların ürettiği projeleri geliştirilebilir, hayata geçirebiliriz” diyerek sözlerini tamamladı. Birliktelikler yapılan görüş alışverişinin ardından sona erdi.