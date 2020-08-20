Haluk Dursun’un ismi Erciş’te yaşayacak

Görev Şehidi Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun Hoca’nın anısına 19 Ağustos 2019’da kaza geçirip vefat ettiği Van’ın Erciş ilçesinde çok anlamlı ve önemli bir vefa örneği hayata geçirildi.

Erciş Sevim Kürüm Anadolu Lisesi Müdürü Hikmet İrven ve Devri Alem Belgesel Program Yapımcısı İsmail Kahraman’ın ortak çalışmaları ile kurulan Ahmet Haluk Dursun VEFA Grubu tarafından kazanın olduğu Erciş yolu üzerinde Haluk Dursun Vefa Anıtı yapıldı. Anıt, Ercişli hayırsever Mehmet Kahraman’ın hibe ettiği 300 M2’lik yerin üzerine yapıldı ve Haluk Dursun’un çok sevdiği çınar fidanları dikildi.

Erciş Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu öncülüğünde Ahmet Haluk Dursun’un vefat ettiği yerde yapılan anıtta vefatın birinci yıldönümünde; 19 Ağustos 2020 günü anma toplantısı düzenlenerek Haluk dursun için Fatiha okundu. Ahmet Haluk Dursun VEFA Grubu öncülüğünde yapılan kültürel kalkınmanın mimarlarından görev şehidi Haluk Dursun Vefa Anıt ve Fidanlığı, 1071 Malazgirt Zaferi’nin yıl dönümü törenleri için 26 Ağustosta Malazgirt’e gelen yetkililer ve vatandaşlar tarafından da her yıl ziyaret edilip Fatiha okunabilecek.

Haluk Dursun vefa anıtı ve anma toplantısı ile ilgili Anadolu Ajansı tarafında hazırlanıp ulusal ve bölgesel medya kuruluşlarına gönderilen haberi sizlerle paylaşıyoruz

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Haluk Dursun Vefat Ettiği Erciş’te Dualarla Anıldı

Van’ın Erciş ilçesi yakınlarında geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden dönemin Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı merhum Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun için kaza yaptığı yere anıt yaptırıldı.

Geçtiğimiz yıl Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü dolayısıyla Muş'un Malazgirt ilçesinde düzenlenen "4. Tarihi Roman ve Romanda Tarih Bilgi Şöleni" programının ardından Ahlat'a geçen Prof. Dr. A. Haluk Dursun, buradaki incelemeleri sonrası kara yoluyla Van'a hareket etmişti. Dursun’un içinde bulunduğu araç, Erciş ilçesine bağlı Bayramlı Mahallesi yakınlarında kaza yapmış, kazada Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun hayatını kaybetmişti. Vefatının birinci yıl dönümünde kaza yaptığı yerde, Erciş Kaymakamlığı ile Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun Vefa Grubu Başkanlığı tarafından bir anıt yaptırıldı. Anıtın açılışına Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun Vefa Grubu Başkanı Hikmet İrven ile Erciş İlçe Jandarma Komutanlığından Teğmen Kaan Öztürk katıldı. Anıtın açılışında yaptığı konuşmada merhum Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun’u rahmetle yâd eden Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, “Büyük bir devlet adamını kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Hocamız pek çok alanda eserler vermiş büyük bir devlet adamıydı. Ercişliler olarak kıymetli hocamızın aziz hatırasını yaşatabilmek ve bu bölgede ismini ölümsüzleştirebilmek için kendi imkânlarımız çerçevesinde bir anıt oluşturduk. Bundan sonraki süreçte de Hocamızın bize öğrettiği doğrular ve değerler üzerinde çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Açılışta yaptığı konuşmada merhum Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun’un anısını Ercişli ve Anadolu evladı olarak ilçede yaşatmak amacıyla böyle bir anıt oluşturduklarını belirten Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun Vefa Grubu Başkanı Hikmet İrven, “Hocamızın aziz hatırasını gönlümüze, bağrımıza basalım istedik. Ailesinin acısını bir nebze de olsa paylaşmak istedik” ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından merhum Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun’un kazada hayatını kaybettiği yere karanfiller bırakılarak dualar edildi. (kaynak Anadolu Ajansı )



















