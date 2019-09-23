Hamza Şayir'den Yardım Eli

Önceki günlerde inşaat halindeki evinde yaşadığı görüntüleri vatandaşlar tarafından sosyal medyada paylaşılan

Ahmet Kabak

adlı vatandaşa duyarsız kalmayan

Dilovası

Belediye Başkanı

Hamza Şayir

, Komşusu açken tok yatan bizden değildir, hadisindeki anlayışın gereği olarak sosyal yardımlarımızı sürdüreceğiz” dedi.

BAŞKAN ŞAYİR, SEVİNDİRDİ

Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne talimat veren Başkan Şayir, yalnız yaşayan vatandaşın inşaat halinde ki evini yeni baştan düzenlettirip, ihtiyacı olabilecek eşyalarını da temin ettirerek kış ayına girildiği bu günlerde yaşlı Ahmet amcayı sevindirdi.

VİCDANIMIZ EL VERMEZDİ

Dilovası’nda kimse kendini yalnız hissetmeyecek diyen Başkan Şayir, Biz 50 Bin kişilik büyük bir aileyiz... “Bizim için her vatandaşımız öncelikli olarak kaliteli yaşam hakkına sahiptir. Sosyal medyada yapılan paylaşımı görünce vatandaşlarımızın çağrısına duyarsız kalamazdık.

Malum önümüz kış, amcamızın kışın o harabe inşaat halinde ki evinde o koşullarda yaşamasına vicdanımız el vermezdi.

KİMSE KENDİNİ YALNIZ HİSSETMEYECEK

Sosyal belediyecilik kapsamında imkânlarımızı kullanarak yapmamız ne gerekiyorsa elimizden geldiğince amcamıza sahip çıkmaya çalıştık. Her vatandaşımız bizim için kutsaldır. Dilovası’nda yaşayan hiçbir vatandaşımız kendini yalnız hissetmeyecektir. Belediyemiz imkânları dâhilinde her vatandaşımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz.”dedi.