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Harçlıklar Göz Nuru Olacak

Gebze’li öğrenci ve öğretmenler Afrikalı Katarak hastalarına ışık oldu.

Harçlıklar Göz Nuru Olacak

29 Kasım 2019 Cuma 19:18

Gebze’li öğretmenler ve öğrenciler, “Bir Göz Bir Dünya Görür” kampanyası kapsamında topladıkları harçlıklarını, İHH İnsani Yardım Vakfı Gebze Temsilciliği aracılığıyla Afrikalı çocuklara gönderdiler.

 “Siz Görürseniz Onlar da Görecek” sloganıyla İHH İnsani Yardım Vakfı’nın 2007 yılında Afrika’da başlattığı Katarakt Ameliyatları Projesi, 2019 yılı itibariyle Asya kıtasına da ulaşarak toplamda 119 bin 361 ameliyatın gerçekleştirilmesini sağladı.

Afrika'da yaşayan çocukların katarakt ameliyatı olabileceğine dikkati çeken İHH Gebze Şube Başkanı Adem Çiftçi, "Proje kapsamında ilçemizdeki okullarda bir kampanya başlattık. Öğrencilerimiz gönüllülük esasına dayanarak kendi harçlıklarından arttırdıkları parayla katkıda bulundular. Buradan toplanan parayla Afrika'da yaşayan çocuklarımızın katarakt ameliyatı olmalarını sağlayacağız. İnşallah kampanya Türkiye'de yayılır ve Afrika'da katarakt ameliyatı olmayı bekleyen çocuklarımıza şifa olur." diye konuştu.

Gebze İmam Hatip Lisesi öğretmenlerinden Esengül Ademoğlu’da öğrencilerin gösterdiği duyarlılıktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kampanyaya katılan okullar; Muzaffer Altıntaş İmam Hatip Ortaokulu 8-E Sınıfı,  Akşemsettin İmam Hatip Ortaokulu6-E sınıfı, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu 5-F sınıfı, Gebze İmam Hatip Lisesi 12-A sınıfı ve Eşrefbey İlkokulu









 

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