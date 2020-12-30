Hayırsever İş Adamı Muzaffer Altıntaş Hayatını Kaybetti

Gebze`nin Acı Kaybı

Korona vebası Gebze`nin çok önemli bir değerini daha aramızdan aldı.Gebzeli hayırsever insanı Muzaffer Altıntaş Kovid tedavisi gördüğü Tuzla Devlet Hastanesinde bugün hayatını kaybetti.

Gebze’ye İmam Hatip Ortaokulu , Anaokulu kazandıran Gebze`nin ilk camiilerinden Sultan Orhan camiisini depremden sonra yıkılmasını önleyerek tamir ettirmişti.





30 Yıllık Hayali Huzurevi Yaptırmaktı





Muzaffer Altıntaş son olarak bir grup gebzeli arkadaşı ile Gebze Huzurevi yaptırma derneği kurmuş. 30 yıldır hayalim dediği huzurevini yaptırıp devlete bağışlayacaktı.

Muzaffer Altıntaş’ın vefatını oğlu Turgut Altıntaş duyurdu ve cenazenin perşembe günü kaldırılacağını açıkladı .





Muzaffer Altıntaş Kimdir?





Dini ve milli anlamda hayır işleri yapmayı sürdürdü.O, sel ve heyelan felaketi yüzünden Trabzon’un Sürmene ilçesinden Maçka’ya göç eden ailenin çocuğu olarak Maçka’da dünyaya geldi.Muzaffer Altıntaş’ın dünyaya geldiği tarihte İkinci Dünya Savaşı yaşanıyordu. Türkiye, İkinci Dünya Savaşı’na girmemiş ancak bütün sıkıntıları yaşamıştı. Muzaffer Altıntaş İkinci Dünya Savaşı, Türkiye’nin çok partili hayata geçişi, 1960 Darbesi ardından Menderes ve arkadaşlarının idam edilmesine şahit olmuş. Tarihe de canlı tanıklık eden bir isim.Özgürlük isteyen ve Türkiye’nin tam bağımsız olmadığı için hayatlarını ortaya koyan, Amerika donanmasına dur diyen 1968 kuşağı gençlerini tanımış, dünyanın yaşadığı iki kutuplu Soğuk Savaş dönemine şahitlik yapmış, 1971 Askeri Muhtırası, siyasi parti liderlerini görmüş, gençlerin 1970 ile 1980 arasında sağ ve sol diye ikiye ayrılıp birbirini öldürmelerine üzülmüş bir vatan sever. 1980 Darbesi, sıkı yönetim dönemi, Evren Paşa’lı yıllar, Özal dönemi, ekonomik kalkınma yılları Muzaffer Altıntaş için atılım yılları olmuş. Demirel dönemini yaşamış, 28 Şubat ve 15 Temmuz hain darbe girişimlerine canlı şahitlik yapmış, AK Parti’nin kuruluşundan günümüze kadar yaşanan olayları görmüş bir isim…Pandemi süresinde, Gebze’nin sembolü olan ve depremde büyük hasar gören Sultan Orhan Camisi’ni tamir ettiren, şimdide Gebze’ye huzur evi yapmak üzere harekete geçen, vefat eden eşi adına İmam Hatip Okulu ve kreş yaptırıp devlete bağışlayan örnek bir hayır sever…Muzaffer Altıntaş’ın kendi ağzından hayat hikayesini sizlerle paylaşıyoruz.





Kendi Kaleminden Muzaffer Altıntaş Kimdir?