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Hayvansever derneklerinden Büyükşehir’e tam destek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanlarına yönelik iyileştirmeler konusunda hayvan sever dernekleri ile istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Hayvansever derneklerinden Büyükşehir'e tam destek

28 Ağustos 2020 Cuma 12:52

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanlarına yönelik projeleri geliştirmek ve yeni projeler konusunda hayvansever dernekleri ile istişare toplantısı gerçekleştirdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nün organize edilen istişare toplantısı Büyükşehir Belediyesi’nin Kandıra sokak hayvanları rehabilitasyon merkezinde gerçekleştirildi.

 

GENİŞ KATILIM

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ebubekir Ardıç ve Veteriner Hizmetleri Şube Müdürü Muhammed Feyzi Karabıyık’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen istişare toplantısına Can Dostları Derneği Başkanı Sibel Erdem, Gölcük Hayvan Hakları ve Aktivistleri Derneği (Gölvist) Başkanı Gülçin Taşkın, Kocaeli Doğa ve Hayvan Dostları Derneği(Kohayder) Başkanı İlksen Aydın, Kocaeli Hayvan Hakları Derneği(Kocaelider) Başkanı Selma Pilatin Pek,  Kocaeli Doğa ve Hakları Savunucuları Derneği(Kohsavder) Başkanı Tülay Çetin Erdurmaz ve diğer ilçelerden gelen gönüllü hayvansever aktivistler katıldı.

 

SOKAK HAYVANLARINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR

Toplantıda sokak hayvanlarına yönelik Covid-19 sürecinde geriye dönük durum değerlendirilmesi ve Pandemi süreci tekrardan baş gösterirse nelerin yapılabileceği konularında karşılıklı bilgi alışverişinde bulunuldu. Katılımcılar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin sokak hayvanlarına yönelik yapmış olduğu çalışmaları takdirle karşıladıklarını ve yapılan hizmetlerden memnuniyet duyduklarını belirtti.

 

“SOKAK HAYVANLARI İÇİN 30 TON MAMA DAĞITTIK”

Toplantıda kısa bir konuşma yapan Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ebubekir Ardıç; “Pandemi sürecinde sokak hayvanlarının yoğun olduğu noktalar ekiplerimiz tarafından işaretlendi. Bu bölgelere ivedilikle 2 araç ve 6 personel ile mama desteği sağlandı. Pandemi sürecinde ise Büyükşehir Belediyesi olarak yaklaşık 30 ton mama dağıtımı yaptık. Kendi ekiplerimizin yanında ilçe belediyelere de mama desteği sağladık. Ayrıca bu süreçte vatandaşımız da konserve mama hibesinde bulundu. Bunların dağıtımı da ekiplerimiz tarafından gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarımız derneklerimizle birlikte her zaman bir bütün olarak devam edecektir” açıklamasında bulundu.

 

“ÇALIŞMALAR DEVAM EDECEK”

Sokak hayvanlarına yönelik çalışmaları ara vermeden devam ettiğini belirten Veteriner Hizmetleri Şube Müdürü  Muhammed Feyzi Karabıyık; “Sokak hayvanlarına yönelik mama desteğinin yanında tüm Kocaeli’deki sokak hayvanlarında muhtemel bulunan dış parazitlere karşı uygulama yaptık” ifadesini kullandı.

 

İLÇELERE BAKIMEVİ

Karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan toplantıda yetkililer ilçelerde hayvan bakımevlerinin kurulması konusunda bir çalışma başlatıldığını ifade etti. Bu konuda ilçeler, hayvansever dernekler ve hayvansever aktivistler ile ortaklaşa çalışılacağını ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin referans noktasında tüm Türkiye’ye örnek teşkil edeceği aktarıldı.

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