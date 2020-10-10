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“HER ZAMAN VE HER YERDE HERKES İÇİN RUH SAĞLIĞI“

10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü dolayısı ile Gebze İlçe Sağlık Müdürü Dr. İlhan KADIOĞLU yaptığı yazılı açıklama yaptı

'HER ZAMAN VE HER YERDE HERKES İÇİN RUH SAĞLIĞI'

10 Ekim 2020 Cumartesi 18:01

10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü dolayısı ile Gebze İlçe Sağlık Müdürü Dr. İlhan KADIOĞLU yaptığı yazılı açıklamada ; “ COVID-19 salgını nedeniyle eşi görülmemiş bir sağlık sorunu ile karşı karşıyayız. Bu salgını kontrol altına almak ve kontrol altında tutmak için tüm sağlık personellerimiz ile sahada mücadele veriyoruz. Kısıtlamaların getirmiş olduğu veya getireceği belirsizlikler, pozitif bir vatandaşımızın izolasyon tedbirlerinde yaşadığı duygusal sıkıntıların farkındayız. Psikologlarımız ve sosyal çalışmacılarımız ile salgın süreci boyunca vatandaşlarımız için Sağlık Bakanlığımızın 2020 senesi için belirlemiş olduğu “Her zaman ve Her yerde Herkes için Ruh Sağlığı” farkındalık mottosu ile hizmet vermeye devam ediyoruz. “ dedi.
              “  bu sürecin geçici bir durum olduğunu aklımızdan  asla çıkarmayalım.”
KADIOĞLU konuşmasının devamında ise ; “Yaşadığımız bu salgın sürecinde ruh sağlığımızı etkileyen bu ve benzeri tepkilerin belirmesini ve ortaya çıkmasını normal karşılıyoruz. Ruh sağlığı ve ruh sağlığı hizmetleri tüm vatandaşlarımız için her zaman önemli bir insan hakkı olduğunun altını çizmekte fayda var. Yaşadığımız bu sürecin geçici bir durum olduğunu aklımızdan asla çıkarmayalım. Vatandaşlarımızın gerekli hallerde ve belirtiler neticesinde herhangi bir ruh sağlığı uzmanından da  destek ve yardım alabileceğini hatırlatırım. Karşılıklı anlayış ve empati temelinde oluşturacağımız sağlıklı bir yaşam geçirme temennisi ise herkesin 10 Ekim Ruh Sağlığı Günü’nü kutlarım.” dedi.


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