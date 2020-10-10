“HER ZAMAN VE HER YERDE HERKES İÇİN RUH SAĞLIĞI“

10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü dolayısı ile Gebze İlçe Sağlık Müdürü Dr. İlhan KADIOĞLU yaptığı yazılı açıklamada ; “ COVID-19 salgını nedeniyle eşi görülmemiş bir sağlık sorunu ile karşı karşıyayız. Bu salgını kontrol altına almak ve kontrol altında tutmak için tüm sağlık personellerimiz ile sahada mücadele veriyoruz. Kısıtlamaların getirmiş olduğu veya getireceği belirsizlikler, pozitif bir vatandaşımızın izolasyon tedbirlerinde yaşadığı duygusal sıkıntıların farkındayız. Psikologlarımız ve sosyal çalışmacılarımız ile salgın süreci boyunca vatandaşlarımız için Sağlık Bakanlığımızın 2020 senesi için belirlemiş olduğu “Her zaman ve Her yerde Herkes için Ruh Sağlığı” farkındalık mottosu ile hizmet vermeye devam ediyoruz. “ dedi.

“ bu sürecin geçici bir durum olduğunu aklımızdan asla çıkarmayalım.”