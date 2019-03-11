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Hereke Halısı Türk Sanatı’nın Temelidir

Kocaeli’nin Coğrafi İşaretlerinin Tarihi ve Servetiye Değirmeni ayrıntılı bir şekilde incelendi.

Hereke Halısı Türk Sanatı'nın Temelidir

11 Mart 2019 Pazartesi 10:00

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen Millî Mücadelede Servetiye Cephesi ve Kocaeli Tarihi- Kültürü Sempozyumunda Kocaeli’deki coğrafi işaretler ele alındı. Sakarya Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Balkanal, Kocaeli’de Hereke Halısı, Karamürsel Sepeti gibi markalaşmayı hızlandıran coğrafi işaretleri mevcuttur. Özelikle Hereke Halı desenleri Türk süsleme sanatının temelini oluşturmuştur.” diyerek Kocaeli’nin markalaştırmayı hızlandıran birçok coğrafi işaretlere sahip olduğunu dile getirdi.

HEREKE HALISI DESENLERİ

Türkiye’nin en büyük yerel tarih sempozyumu Kocaeli Tarihi Sempozyumu Kocaeli’nin değerlerini gün yüzüne çıkarıyor. 6 salonda eş zamanlı olarak devam eden konferanslarda tarihin tozlu sayfalarından önemli bilgiler hayat buluyor.  Sakarya Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Balkanal’ın tebliğinde Hereke Halısının önemine değinildi. Coğrafi işaret kavramının son zamanlarda  daha sık kullanılmaya başlandığını kaydeden Balkanal” Coğrafi kavramlar yerelde markalaşmayı hızlandırıyor. Coğrafi işaretler bir yerle özdeşleşmiş kavramlardır. Kocaeli’de Hereke Halısı, Karamürsel Sepeti gibi markalaşmayı hızlandıran Coğrafi işaretleri mevcuttur. Özelikle Hereke Halı desenleri Türk süsleme sanatının temelini oluşturmuştur. “ diyerek Hereke Halısı’nın eşsiz bir coğrafi işaret olduğunu gözler önüne serdi.

KARAMÜRSEL SEPETİ

Karamürsel Sepeti’nin de Türkiye’de önemli bir unvana sahip olduğunu ifade eden Sakarya Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Balkanal”  Bu sepetin sapı yok bu da onu farklı kılıyor. Kandıra bezleri de Kocaeli kültürünü dışarıya taşıyan coğrafi işaretlerdendir.” şeklinde bilgiler verdi.  

 SERVETİYE DEĞİRMENİ

Öte yandan aynı konferansta Servetiye Değirmeniyle ilgili bilgiler veren Sakarya İl Kültür Turizm Müdürü Suzan Bingöl “Değirmenler yaşayan son değerlerimizdendir. Yaptığımız incelemelerde özelikle halk kültüründe önemli bir yerleri vardır. Maalesef , Servetiye su değirmenleri eskisi gibi değil. Bu belki hüzün veriyor bize, fakat zamanın değişmesi bunu da beraberinde getirmiştir. Gelişen teknoloji ile beraber 20.yy. ortalarında su değirmenleri önemini yitirirken Servetiye değirmeni de bu durumdan nasibini almıştır. Servetiye değirmeni yıllarca aktif bir şekilde çalışmıştır. Bu değirmende insanların sohbet ve muhabbet için bir araya geldikleri söylenir. Servetiye değirmeni sonbahar aylarında çok aktif olarak kullanılmıştır. Mimari açıdan da çok kapasiteli bir değirmendir. Yapı olarak betonarme bodrum ve zemin kat olmak üzere iki katı vardır” ifadelerini kullandı.

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