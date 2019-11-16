Hünkar Çayırı’nda temizlik ve ağaç bakımı yapıldı

Gebze Belediyesi Temizlik İşleri ve Park Bahçeler Müdürlüğü tarafından Fatih’in Otağı Hünkar Çayırı’nda temizlik ve ağaçların bakımı yapıldı. Ekipler Hünkar Çayırı’nın tamamında temizlik çalışması gerçekleştirirken ağaçlardan dökülen yapraklarda süpürülerek temizlendi. Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler Hünkar Çayırı’nda temizlik çalışmalarını yürütürken, Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekiplerde bitki ve ağaçların bakımlarını yaptı, budama çalışması gerçekleştirdi. Yetkililer tarihi bir değer olan Hünkar Çayırı’nı kullanan vatandaşların çevreye karşı daha duyarlı ve temizlik konusunda daha hassas olmaları konusunda ricada bulundu.