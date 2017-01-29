HUZURLU TÜRKİYE İÇİN!

Türkiye genelinde, 9 bin 31 ekip, 50 bin 696 personel, 12 helikopter, 19 deniz aracı ve 201 dedektör köpeğin katılımıyla "Huzur Türkiye-2" uygulaması yapılıyor.

Emniyet Genel Müdürlüğünce Türkiye genelinde 9 bin 31 ekip, 50 bin 696 personel, 12 helikopter, 19 deniz aracı ve 201 dedektör köpeğin katılımıyla "Huzur Türkiye-2" uygulaması gerçekleştiriliyor.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, zorlu hava şartlarında, aranan kişi ve araçların yakalanması, suçluların caydırılması, huzur ve güven ortamının devamının sağlanması adına 81 ilde eş zamanlı olarak geniş çaplı uygulama gerçekleştirildi. Uygulamalarda, özgürlük ve güvenlik dengesine özen gösteriliyor.

Uygulamaya Asayiş, Terör, Çevik Kuvvet, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Özel Harekat, Trafik, Uyuşturucuyla Mücadele, Deniz ve Havacılık şubelerinden 9 bin 31 ekipte görevli 50 bin 696 personel katılıyor. Uygulamada, 12 helikopter, 19 deniz aracı ve 201 dedektör polis köpeği kullanılıyor.

Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok ve ilgili daire başkanları, uygulamaları Koordinasyon Merkezinden canlı bağlantılarla anlık takip ediyor.

Şehir giriş ve çıkışlarıyla şehir merkezlerinde önceden tespit edilen 4 bin 967 hassas noktada, şüpheli kişi ve araçlar üzerinde arama, kimlik kontrolü ve plaka sorgulaması yapılıyor. "Huzur Türkiye" uygulamasının ilki, 9 Aralık 2016'da 5 bin 863 ekip, 40 bin 507 personel katılımıyla gerçekleştirilmişti. Öte yandan, uygulama sonuçlarının daha sonra açıklanacağı bildirildi.

İstanbul'da 39 ilçede 5 bin polisin katılımıyla denetim

Uygulama kapsamında İstanbul'da 39 ilçede, 159 noktada, 5 bin polisin katılımıyla denetim yapılıyor.

Asayiş, narkotik, mali, terör, organize, kaçakçılık, özel harekat, çevik kuvvet ve trafik ekiplerinin de yer aldığı 5 bin polisin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamada, şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri de yapılıyor.

Trafik kontrollerinin gerçekleştirildiği uygulamaya, polis helikopteri de havadan destek veriyor.

ANKARA (AA) -