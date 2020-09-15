banner462
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

İçinde 6 bin TL olan cüzdanı sahibine teslim etti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark otobüs şoförü, araçta bulduğu içinde 6 bin lira olan cüzdanı sahibine ulaştırdı.

İçinde 6 bin TL olan cüzdanı sahibine teslim etti

15 Eylül 2020 Salı 13:02

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Hat 265 Otogar - Maşukiye seferini yapan otobüs şoförü Hasan Aliş, sefer bitiminde aracını kontrol ederken koltuğun üzerinde bir cüzdan olduğunu fark etti. Kayıp eşya prosedürlerini uygulayan Aliş, vardiya amirliğiyle iletişime geçti.Kontrollerini sağlayan Aliş, vardiya amirliğine cüzdanın içerisinde 6 bin lira, ehliyet, kimlik ve kredi kartları olduğunu iletti. Cüzdanının kayıp olduğunu fark eden yolcu G.G. ise 153 Büyükşehir Çağrı Merkezi ile iletişim geçti.UlaşımPark vardiya amirliğiyle karşılıklı teyitleşme sonucunda cüzdanını kaybeden G.G'nin telefon numarası alındı ve sürücü personelle güzergah üzerinde bir nokta belirlendi. Şoför Aliş, Kartepe ilçesi Köseköy İstasyon Mahallesi durağında cüzdanı sahibine teslim etti.

Cüzdan sahibi gözyaşlarını tutamadı 

Cüzdanı teslim alan G.G, şoföre 200 lira vermek istedi. Bunu kabul etmeyen şoför Aliş, görevini yaptığını belirterek vatadaştan cüzdanını kontrol etmesini istedi.Bursa'dan Kocaeli'ye geldiği anlaşılan G.G, şoför Aliş'e cüzdanını eksiksiz teslim ettiği için teşekkür ederken gözyaşlarını tutamadı. 

"İnsanlık, vatandaşlık görevimi yaptım"

Açıklamada görüşlerine yer verilen şoför Hasan Aliş, işe alınmadan önce bu gibi durumlarda yapılacaklar hakkında bilgilendirildiklerini belirterek, "İnsanlık, vatandaşlık görevimi yaptım. Yerimde kim olsa aynı şeyi yapardı. Tüm sürücü arkadaşlarım da benim yaptığım hareketi yapardı. UlaşımPark ailesi olarak yolcularımızı sadece bir yerden bir yere götürmek değil bizim görevimiz, onların güvenliği ve bu gibi olaylar yaşadıklarında onlara yardımcı olmak bizim en asli görevimiz." ifadelerini kullandı.



AA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Tenis severler turnuvada buluştu Tenis severler turnuvada buluştu
Gebze’de okullar dezenfekte ediliyor Gebze’de okullar dezenfekte ediliyor
Gebze, spor merkezine kavuşuyor Gebze, spor merkezine kavuşuyor
Hindistan'a gitmek için yetkililerden destek bekliyor Hindistan'a gitmek için yetkililerden destek bekliyor
Hayatını kaybeden işçi toprağa verildi Hayatını kaybeden işçi toprağa verildi
Kartepe’ye yakışacak meydanda işler birer birer tamamlanıyor Kartepe’ye yakışacak meydanda işler birer birer...
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Tenis severler turnuvada buluştu
Büyükşehir Belediyesi, Kort Tenisi severleri düzenlediği turnuvayla buluşturdu. Gençlik ve Spor Hizmetleri...

Haberi Oku