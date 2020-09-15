İçinde 6 bin TL olan cüzdanı sahibine teslim etti

Cüzdan sahibi gözyaşlarını tutamadı
Cüzdanı teslim alan G.G, şoföre 200 lira vermek istedi. Bunu kabul etmeyen şoför Aliş, görevini yaptığını belirterek vatadaştan cüzdanını kontrol etmesini istedi.Bursa'dan Kocaeli'ye geldiği anlaşılan G.G, şoför Aliş'e cüzdanını eksiksiz teslim ettiği için teşekkür ederken gözyaşlarını tutamadı.
"İnsanlık, vatandaşlık görevimi yaptım"
Açıklamada görüşlerine yer verilen şoför Hasan Aliş, işe alınmadan önce bu gibi durumlarda yapılacaklar hakkında bilgilendirildiklerini belirterek, "İnsanlık, vatandaşlık görevimi yaptım. Yerimde kim olsa aynı şeyi yapardı. Tüm sürücü arkadaşlarım da benim yaptığım hareketi yapardı. UlaşımPark ailesi olarak yolcularımızı sadece bir yerden bir yere götürmek değil bizim görevimiz, onların güvenliği ve bu gibi olaylar yaşadıklarında onlara yardımcı olmak bizim en asli görevimiz." ifadelerini kullandı.
AA