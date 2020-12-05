İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Kocaeli Güvenlik Toplantısı'na katıldı

Kentteki güvenlik toplantısına katılmak için Kocaeli'ye gelen İnce'yi Vali Seddar Yavuz karşıladı. Valilik anı defterini imzalayan İnce, daha sonra Vali Yavuz ile makamında bir süre sohbet etti.

Bakan Yardımcısı İnce, Vali Yavuz'la yaptığı görüşmenin ardından Kocaeli Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı'na başkanlık yaptı. Toplantıya, İnce ve Yavuz'un yanı sıra Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Tümgeneral Halis Zafer Koç, Vali Yardımcıları Dursun Balaban ve Ekrem Çalık, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Ümit İlbayı, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge İstanbul Grup Komutanı Özgür Koçan katıldı.