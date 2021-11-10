İktav Kütüphanesi'nde Atatürk Kitapları Arşivi

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın günün anlam ve önemine ait yazdıkları.

Bugün 10 Kasım Atatürk’ün vefat yıl dönümü İKTAV araştırma merkezi kütüphanemizde bulunan Atatürk kitapları arşivimiz tarih ve kültür araştırmacılarının hizmetine açtık. Geçtiğimiz yıl 10 Kasım da Atatürk kitapları sergisi açarak şu bilgileri paylaşmıştık .

Atatürk Kitapları Sergisi

Kurtuluş savaşı'nın baş komutanı devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk kitap ve kütüphanelere büyük önem vermişti .

Yazdığı Nutuk kitabı ile anılarını kitaplaştırmıştı.

İl ve ilçelere kütüphaneler kurulmasını istemiş .

Elmalılı Hamdi yazar'a Elmalı tefsirini yazdırmış .

Büyük hadis kitabı sahihi Buhari’yi tercüme ettirmiş .

Anadolu ve Türk tarihini araştırtıp kitaplaştırmış.