İletişim Başkanı Fahrettin Bey’e TRT ve Anadolu Ajansı Mektubu

TRT ve Anadolu Ajansı Gebze’ye temsilcilik açmalı…

Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasında Anadolu Ajansı’nın çok önemli yeri vardır. Anadolu Ajansı, 101 yıl önce 1920 yılında İzmit sancağında kuruldu. İngiliz ve Yunanlılar tarafından İzmit işgal edildiği için vilayet merkezi, İzmit sancağına bağlı Geyve’ye taşındı. Vilayet merkezi olan Geyve Tren İstasyonu’nda kurulma kararı alınan AA’nın Kocaeli’de kurulduğu, maalesef bugün bilinmez.

Bugün Anadolu Ajansı’nın bağlı olduğu Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Sayın Fahrettin Altun, Kocaeli Gebzelidir.

Gebzeli gazeteci ve belgeselci olarak Fahrettin Bey’e Kocaeli kamuoyu adına geniş bir mektup yazarak, Anadolu Ajansı ve TRT’nin Gebze’ye yakın ilgi göstermesini ve temsilcilik açmasını istiyoruz.

Gebze bölgesinde, kaşeli Anadolu Ajansı muhabirinin, AA’nın Sakarya Bölge Müdürlüğüne bağlı olması Gebze’ye verilen önemi gösteriyor.

Kocaeli nüfusunun yarısı Gebze bölgesinde. TÜBİTAK, Bilişim Vadisi, Gebze Teknik Üniversitesi, organize sanayi bölgeleri… Türkiye’nin en önemli ilçesi Gebze, haber açısından çok geniş potansiyele sahip.

TRT ve Anadolu Ajansı’nın, gündüzleri nüfusu 1 milyon 500 bin olan Gebze’ye ilgisiz ve duyarsız olması Gebze bölgesinde tepki ile karşılanıyor.

İletişim Başkanı Sayın Fahrettin Altun’dan, Gebze bölgesinde 46 yıldır gazetecilik ve belgeselcilik yapan birisi olarak, gençlik yıllarının geçtiği, lise eğitimini gördüğü Gebze’ye TRT ve Anadolu Ajansı’nın temsilciliğini açmasını istiyor ve bekliyoruz.

Gebze Gazetesi www.gebzegazetesi.com olarak abonesi olduğumuz Anadolu Ajansı’ndan Gebze’ye ilgi göstermesi için İletişim Başkanlığı strateji Başkanı Gebzeli Sayın Mustafa Malkoç Bey’den de ilgi göstererek, destek olmasını istiyoruz.

Anadolu Ajansı, bugün 101 yaşında. Kuruluş kararı, o yıllarda Kocaeli’ye bağlı ilçe olan Geyve’de alınarak, 6 Nisan 1920’de kuruldu.

Anadolu Ajansı 101. Kuruluş Yılını Kutluyor

Anadolu Ajansı’nın 100. kuruluş yıldönümü dolayısı ile geçtiğimiz yıl Gebze Gazetesi www.gebzegazetesi.com da geniş bir makale yazmıştım. O makalemi sizlerle paylaşıyorum…

http://www.gebzegazetesi.com/m/?id=31564

Anadolu Ajansı ve Gazetecilik Anılarım

Anadolu Ajansı’nın, gazetecilik ve belgeselcilik hayatımda çok önemli ve anlamlı yeri var. Yıllarca Gebze’de Anadolu Ajansı muhabiri olarak temsilcilik yaptım, deyim yerinde ise gazeteciliği Anadolu Ajansı’ndan öğrendim.

Koronavirüs felaketi ve salgını dolayısı ile evlere kapandık. Geçmiş anılarımızı hatırlıyor, hatıralarımızla geçmişi yeniden yaşıyoruz.

Anadolu Ajansı’na Nasıl Muhabir Oldum?

Tarihler 1982 yılı, vatani görevimi Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir Hidrografi ve Oşinografi Daire Başkanlığı Basın Halkla İlişkiler Biriminde tamamladım. O yıllara ait anılarımı, ayrı bir yazı da kaleme alacağım. Asker ocağı bana çok şey öğretti. Birçok anım var, birçok insan tanıdım. Askerlik anılarını unutmak mümkün mü, hey gidi asker ocağı anıları…

Gebze’ye geldiğimde ilk işim Anadolu Ajansı Gebze Temsilcisi olmak.

Gebze Hükümet Caddesi üzerindeki küçük kitap ve kırtasiye dükkanımda, bugün sizlerle paylaştığım, o yıllarda çektiğim iki fotoğraf çok şey anlatıyor. O yıllarda İzmit’te bastığım haftalık Gebze Gazetesi’ni yayınlıyor, bir taraftan da Tuzla’dan Derince’ye kadar, Gebze bölgesinin haberlerini her gün telefonla Anadolu Ajansı’na gönderiyorum.

1997 tarihine kadar devam eden Anadolu Ajansı muhabirliğim sırasında, birçok genel müdür, bölge ve yurt haberler müdürü tanıdım. Birçok seminer ve toplantıya katılıp, bilgi sahibi oldum.

Anadolu Ajansı bugün 100 yaşında, AA’nın kuruluş yıldönümü ile ilgili basında yer alan haberi sizlerle paylaşıyorum.

Anadolu Ajansı 100 Yaşında

http://100yil.aa.com.tr/

AA'NIN KURULUŞU FİLMİ

AA'nın kuruluşu TRT Ekranlarında

TRT'nin dizisi "Ya İstiklal Ya Ölüm"de Anadolu Ajansı’nın kuruluşu anlatılıyor. Dizide Halide Edip, Atatürk'ün ve Yunus Nadi'nin yer aldığı bir akşam yemeğinde ajans kurulması fikrini teklif ediyor. Sonrasında ise kuruluş genelgesini daktilo ettirdiği görülüyor.

TRT'nin yeni dizisi "Ya İstiklal Ya Ölüm"de anlatılan Anadolu Ajansı’nın kuruluş videosunu izlemek için tıklayınız.

https://www.aa.com.tr/tr/vg/video-galeri/trtnin-yeni-dizisi-ya-istiklal-ya-olum-anadolu-ajansinin-kurulusunu-anlatiyor/0

KURULUŞUNDAN BUGÜNE ANADOLU AJANSI

Anadolu Ajansı'nın tarihi, Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihi ile adeta özdeştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmadan 17 gün önce 6 Nisan 1920'de kurulan Anadolu Ajansı, TBMM'nin çıkardığı ilk yasaları duyurdu; Milli Mücadele'nin ve Kurtuluş Savaşı'nın her aşamasına, Cumhuriyet devrimlerine tanıklık etti.

İstanbul'un 16 Mart 1920'de resmen işgali ve Meclis-i Mebusan'ın kapanması üzerine Mustafa Kemal Paşa, Ankara'da toplanacak Meclis için seçim yapılmasını illere bildirdi. Artık İstanbul'da kalınamayacağını gören bazı aydınlar da bir süredir Milli Mücadele'ye katılmanın yollarını aramaktaydı. Bu gelişme, Anadolu Ajansı'nın kuruluşunu da sağlayacaktı.

Ankara'ya doğru yola çıkan iki ayrı kafilede yer alan gazeteci Yunus Nadi (Abalıoğlu) ile gazeteci yazar Halide Edip (Adıvar), 31 Mart'ta Geyve'de buluştular. Tren istasyonundaki mola sırasında Ankara'ya gider gitmez ilk iş olarak "bir ajans teşkilatı" kurulmasının gerekliliğini görüştüler. Ajansın adını konuşurlarken; "Türk," "Ankara," "Anadolu" seçenekleri arasından "Anadolu Ajansı" isminde karar kıldılar. (Sabah Gazetesi )