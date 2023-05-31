banner905
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

İlginç Hırsızlık: 150 Yıllık Çınar Ağaçlarını Çaldılar

Kartepe ilçesinde bir vatandaşın tarlasındaki yaklaşık 150 yıllık iki çınar ağacı çalındı. Gördüğü manzara karşısında şaşkına dönen vatandaş şikayetçi oldu.

İlginç Hırsızlık: 150 Yıllık Çınar Ağaçlarını Çaldılar

31 Mayıs 2023 Çarşamba 12:59

  Geçtiğimiz ay Uzuntarla Mahallesi Göl mevkiindeki tarlasına giden Ali Toker (65), dedesinden yadigar kalan yaklaşık 150 yıllık iki çınar ağacının kesildiğini gördü. Neye uğradığını şaşıran Toker, soluğu jandarmada aldı. Şikayette bulunan Toker, olayı gerçekleştiren kişilerin bulunmasını istedi.  
  Çok üzüldüğünü söyleyen Ali Toker, "Kesilen iki ağacım da 150 yıllık çınarlardı. Babam ne kendisi ne de benim ağacı kesmeme izin vermez, kıyamazdı. İnsanlar gölgesinde otursun, dinlensinler diye ellettirmezdi. Birileri gelip iki tarihi çınar ağacına kıymışlar. Biz bunu yapanlardan şikayetçiyiz. Kamera kaydı aradık, bir tane bulduk, araştıracağız. Şahısları bulduğumuz anda jandarmaya teslim edeceğiz. İşe yarayan gövde kısımlarını götürmüşler, dal kısımlarını ise bırakmışlar. Tahminimce gövde kısmıyla masa üstü yapacaklar, çünkü çok değerli. 10 tonun üstünde odun bırakmışlar, 4 ton da almışlar. Bir masanın fiyatı 15-20 bin TL arasındadır. Bir masanın kalınlığını 6 santimden yapıyorlar. 100-150 bin TL arasında fiyata satarlar diye düşünüyorum" dedi. 




İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
KocaeliGebzeEskihisarİzmit
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Fetih Kutlamaları Gebze’den Başlamalı! Fetih Kutlamaları Gebze’den Başlamalı!
CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ VE SN. ERDOĞAN’IN KONUŞMASINDAN NOTLAR CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ VE SN. ERDOĞAN’IN...
OYUMUZU KULLANDIK HAYIRLI OLSUN OYUMUZU KULLANDIK HAYIRLI OLSUN
Türkiye Cumhurbaşkanı’nı Seçti Türkiye Cumhurbaşkanı’nı Seçti
(VİDEOLU) Oy Kullanmak İçin Evde Tek Bırakılan Çocuk Yangın Çıkardı (VİDEOLU) Oy Kullanmak İçin Evde Tek Bırakılan...
BELGESELCİ GÖZÜ İLE DEPREM ÖNCESİ VE SONRASI HATAY BELGESELCİ GÖZÜ İLE DEPREM ÖNCESİ VE SONRASI...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner892

banner883

banner377

Fetih Kutlamaları Gebze’den Başlamalı!
Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın bugünkü makalesini sizlere sunuyoruz....

Haberi Oku