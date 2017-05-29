İlk iftar sofrası Mollafenari’de kuruldu

Gebze Belediyesinin düzenlediği geleneksel iftar programlarının ilki Mollafenari Mahallesinde gerçekleştirildi. Mahalle sakinleriyle birlikte iftar açan Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, “Ramazan paylaşma ayı, birlik ayı, berberlik ayı. Ramazan ayı küslerin barıştığı, kardeşliğin daha da güçlendiği bir ay. Allah Ramazan ayını ailemizle sağlık ve afiyet içerisinde geçirmeyi nasip etsin” dedi

Gebze Belediyesinin düzenlediği geleneksel iftar programlarının ilki Mollafenari Mahallesinde 3 bin kişinin katılımı ile gerçekleşti. Mollafenari Mahallesi’nde düzenlenen iftar programına Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker ve eşi Ragibe Köşker, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Hasan Soba, belediye başkan yardımcıları Nilay Ayran, Engin Güzel, belediye meclis üyeleri, Gebze İlçe Müftüsü Orhan Örnek, mahalle muhtarları ve çok sayıda mahalle sakini katıldı.



MASALARI TEK TEK GEZDİ

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker iftar öncesi tek tek masaları gezerek mahalle sakinleriyle sohbet etti, Ramazanlarını kutladı. Başkan Köşker masaları gezerken çocuklar ile ayrı ilgilendi ve bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. İftar programında kısa bir selamlama konuşması gerçekleştiren Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, “Allah’a şükürler olsun ki bizleri yeniden Ramazan’a kavuşturdu, hep birlikte aynı sofranın etrafında iftar açmak nasip oldu.



RAMAZAN BİRLİK AYI

Allah’a ne kadar şükür etsek azdır. Allah Ramazan ayının ailemizle sağlık ve afiyet içerisinde geçirmeyi nasip etsin. Ramazan paylaşma ayı, birlik ayı, berberlik ayı. Ramazan ayı küslerin barıştığı, kardeşliğin daha da güçlendiği bir ay. Bu gün burada bolluk ve bereket içerisinde iftarımız açacağız, ama bu iftar sofralarına hasret din kardeşlerimizi unutmayalım onlar içinde dua edelim. Ben bir kez daha Rabbime bu Ramazan ayına bizi kavuşturduğu için sonsuz şükrediyor hepinize hayırlı Ramazanlar diliyor hepinizi Allah’a emanet ediyorum” dedi.



ÇOCUKLAR UNUTULMADI