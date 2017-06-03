İLKÇEV 11.Geleneksel Aile İftarını Yaptı

Programa Kocaeli Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Bekir YÜMNÜ, Çayırova İlçe Milli Eğitim Müdürü Azmi TUNÇ, Gebze Belediyesi eski Başkanı Hüseyin ÖZTÜRK, STK temsilcileri, Sendika temsilcileri, Okul Müdürleri ve çok sayıda davetli Aileleriyle birlikte katıldı.



Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, İLKÇEV Başkanı Dr. İlhan Kadıoğlu'nun açılış konuşmasıyla devam etti. Kadıoğlu, Dernek faaliyetleri hakkında bilgi vererek, İLKÇEV'in Ramazan ayında muhtaç ailelere zekat, sadaka, fitre ve kumanya dağıtımı yaparak sosyal sorumluluklarını yerine getirdiğini belirtti. Yine bu yaz döneminde Bayramdan sonra 4 hafta sürecek yaz okuluna başlayacaklarını, okul-cami ve spor salonu üçgeninde çocukları sıkmadan eğlenerek spor yaparak donanımlı bir şekilde yetiştireceklerini ifade etti. Program yemekten sonra çay eşliğinde yapılan sıcak muhabbetlerle ve kılınan Teravih Namazı sonrası sona erdi.