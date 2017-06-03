banner212
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

İLKÇEV 11.Geleneksel Aile İftarını Yaptı

Gebze İlim, Kültür ve Çevre Kulübü Derneği (İLKÇEV),Her yıl Ramazan ayında geleneksel olarak düzenlediği iftar programı Gebze Öğretmenevinde yapıldı.

İLKÇEV 11.Geleneksel Aile İftarını Yaptı

03 Haziran 2017 Cumartesi 16:42

Programa Kocaeli Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Bekir YÜMNÜ, Çayırova İlçe Milli Eğitim Müdürü Azmi TUNÇ, Gebze Belediyesi eski Başkanı Hüseyin ÖZTÜRK, STK temsilcileri, Sendika temsilcileri, Okul Müdürleri ve çok sayıda davetli Aileleriyle birlikte katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, İLKÇEV Başkanı Dr. İlhan Kadıoğlu'nun açılış konuşmasıyla devam etti. Kadıoğlu, Dernek faaliyetleri hakkında bilgi vererek, İLKÇEV'in Ramazan ayında muhtaç ailelere zekat, sadaka, fitre ve kumanya dağıtımı yaparak sosyal sorumluluklarını yerine getirdiğini belirtti. Yine bu yaz döneminde Bayramdan sonra 4 hafta sürecek yaz okuluna başlayacaklarını, okul-cami ve spor salonu üçgeninde çocukları sıkmadan eğlenerek spor yaparak donanımlı bir şekilde yetiştireceklerini ifade etti. Program yemekten sonra çay eşliğinde yapılan sıcak muhabbetlerle ve kılınan Teravih Namazı sonrası sona erdi.


Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
Gebzenin Kardeş Şehri Issık Gölde Çin Planı Gebzenin Kardeş Şehri...
Türk Konseyi ile İpek Yolu gezisi Türk Konseyi ile...
Miraç Kandili ve 23 Nisan Bayramı Miraç Kandili ve...
23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı ve Sakarya Meydan Muharebeleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik...
Anahtar Kelimeler
GebzeGebze GazetesiKocaeliDilovasıDaricaDerinceşekerpınarİzmitHaberWebHerekeBallıkayaMuallim KöyTatlıkuyuKaraosmanoğluHizmet
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
İsmail Kahraman Bengü Türk TV'de İsmail Kahraman Bengü Türk TV'de
İLKÇEV Sporcularla İftarda Bir Araya Geldi İLKÇEV Sporcularla İftarda Bir Araya Geldi
Havalar Nasıl? Havalar Nasıl?
Gebze Kent Meydanında Ramazan Gebze Kent Meydanında Ramazan
Gebze ailesi birlikte iftar yaptı Gebze ailesi birlikte iftar yaptı
Giresun Gönülleri’nden şehitlerimize vefa Giresun Gönülleri’nden şehitlerimize vefa
Yukarı Çık

banner149

İsmail Kahraman Bengü Türk TV'de
Araştırmacı - Gazeteci ve Devr-i Alem Belgesel Program Yapımcısı İsmail Kahraman Bengü Türk TV'de canlı...

Haberi Oku