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İLKÇEV'de Model Uçak Eğitimleri

İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı kapsamında, Gebze İlim Kültür Çevre Gençlik ve Spor Kulübü Derneği (İLKÇEV) tarafından yürütülen '’FARKINDAYIZ, FARKLIYIZ, ZİNDEYİZ' 'Projesi kapsamında ‘Model Uçak’ eğitimleri devam ediyor.

İLKÇEV'de Model Uçak Eğitimleri

06 Ağustos 2018 Pazartesi 14:15

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Gebze İlim Kültür Çevre Gençlik ve Spor Kulübü Derneği (İLKÇEV)'de Serbest Uçuş Rehber Öğretmeni Nurettin Ulutaş gözetiminde gençlere yönelik "Model Uçak" eğitimleri devam ediyor. Önce serbest uçuş ve aerodinamik konusunda temel bilgilendirmeyle başlayan kursta daha sonra birinci aşama sayılabilecek ata model uçaklar kursiyerler tarafından büyük bir keyif ve itinayla birleştirilerek uçuşa hazır hale getirildi.

Kurs esnasında kursiyer öğrenciler ve eğitmenler faaliyetten oldukça mutluluk duyduklarını söylediler. THK'dan temin edilen malzemelerle Ata modeli uçakların yapımını tamamlayan kursiyerler model uçaklarını uçurarak emeklerinin keyfini çıkardılar. Eğitim sonrası öğrencilere THK (Türk Hava Kurumu) ve FAI (Uluslararası Havacılık Federasyonu) yönetmeliklerine uygun olarak model uçak sertifikaları verilecek.

 

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