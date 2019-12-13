İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI KOCAELİ ŞUBE YÖNETİMİ Kocaeli genç-İMO “12. Öğrenci Meclisi”ne katıldı

13 Aralık 2019 Cuma 20:34

Bu yıl 12.cisi düzenlenen “genç-İMO Öğrenci Meclisi”, İnşaat

Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu üyeleri ve 26 şubeden gelen 205

genç-İMO üyesinin katılımıyla aralık ayı başında Aydın Kuşadası’nda

gerçekleşti.



Meclise, İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi’nin Kocaeli

Üniversitesi’nde öğrenin gören genç-İMO Üniversite Temsilcisi Tuğrul

Berk Haktan Bayram ve sınıf temsilcilerinden Halil Can Küçük, Hayrunnisa

Doğdu, Selcan Turan ve Yasemin İrem Yıldırım katıldı.



Öğrenci meclisinde bir yandan genç-İMO Konsey üyeleri seçilirken diğer

yandan da inşaat mühendisliği eğitiminin sorunlarına dönük tartışmalar

gerçekleştirildi. Genç- İMO ilkeleri ve çalışma prensiplerinin

görüşüldüğü meclisin birinci gününde üniversite ve eğitim sorunları,

inşaat mühendisliği ve meslek etiği gibi konular hakkında hazırlanan

sunumlar, şubelerden gelen öğrenci üye delegeleri ile paylaşıldı Serbest

kürsüde sunumlar üzerine delegeler fikirlerini ilettiler.



Meclisin ikinci gününde ise öğrenci üyelerin oylarını kullanması ve

genç-İMO 12. Dönem Öğrenci Konseyi`nin belirlenmesi ile meclis

toplantısı tamamlandı. Son derece verimli geçen mecliste öğrenciler

Kuşadası’ndan memnun ayrıldılar.