İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI KOCAELİ ŞUBE YÖNETİMİ
Kocaeli genç-İMO “12. Öğrenci Meclisi”ne katıldı
Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu üyeleri ve 26 şubeden gelen 205
genç-İMO üyesinin katılımıyla aralık ayı başında Aydın Kuşadası’nda
gerçekleşti.
Meclise, İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi’nin Kocaeli
Üniversitesi’nde öğrenin gören genç-İMO Üniversite Temsilcisi Tuğrul
Berk Haktan Bayram ve sınıf temsilcilerinden Halil Can Küçük, Hayrunnisa
Doğdu, Selcan Turan ve Yasemin İrem Yıldırım katıldı.
Öğrenci meclisinde bir yandan genç-İMO Konsey üyeleri seçilirken diğer
yandan da inşaat mühendisliği eğitiminin sorunlarına dönük tartışmalar
gerçekleştirildi. Genç- İMO ilkeleri ve çalışma prensiplerinin
görüşüldüğü meclisin birinci gününde üniversite ve eğitim sorunları,
inşaat mühendisliği ve meslek etiği gibi konular hakkında hazırlanan
sunumlar, şubelerden gelen öğrenci üye delegeleri ile paylaşıldı Serbest
kürsüde sunumlar üzerine delegeler fikirlerini ilettiler.
Meclisin ikinci gününde ise öğrenci üyelerin oylarını kullanması ve
genç-İMO 12. Dönem Öğrenci Konseyi`nin belirlenmesi ile meclis
toplantısı tamamlandı. Son derece verimli geçen mecliste öğrenciler
Kuşadası’ndan memnun ayrıldılar.