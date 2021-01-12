İnşaatın 3. Katından Düşen Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti KOCAELİ (İHA) - Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde çalıştığı inşaatın üçüncü katından dengesini kaybederek düşen 51 yaşındaki inşaat işçisi, hayatını kaybetti.

12 Ocak 2021 Salı 17:26