İslam Medeniyeti Coğrafyası Ve Müslümanların Hali





Bugün mübarek Cuma. Öncelikle cumanızı en içten dualarımla tebrik ederim . Bundan sonra Cuma günleri 43 yıllık gazeteci ve belgeselci olarak yaşadıklarımı paylaşacağım. İslam medeniyeti tar ihi araştırmaları ve belgesel çekimi yaptığım İslam ülkeleri ile ilgili tespitlerimi yaşadıklarımı bugün sizlerle paylaşmak istiyorum.

Barış ,huzur , ilim, bilgi ,dini olmasına rağmen İslam ülkelerinde büyük huzursuzluk var .İç savaşlar yaşanıyor .Oluk oluk müslüman kanı akıyor . Amerika, Rusya, Avrupa ve Çin gibi hakim ülkeler pis çıkarları için müslümanları bir birine düşürüyor. Filistin ve Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz asimile ediliyor. Yıllardan beri Afganistanda barış yok. Ortadoğu, Afrika, Balkanlar ve Kafkaslar’da huzur ve barış yok müslümanlar İslam adına bir birini öldürüyor .

İlk emri oku diyen bir dinin mensubu müslümanlar okumuyor. İki günü eşit olan aldanmıştır diyen peygamberimizin sözü dinlenmiyor. Gösteriş ve israf görülmemiş boyutta yardımlaşma yok. Kültür ve sanat gibi evrensel değerler unutuldu.

Herkes İslam ve Din hakkında fetva veriyor. Bilende bilmeyende konuşuyor. İslamiyeti çıkar İçin kullanıyor. Dini değerler dünya işlerine feda ediliyor. Acı ama gerçek gezip gördüğüm onlarca İslam ülkesi ve müslünanların halı perişanlık içinde .

Müslümanlar düştüğü yerinden kalkmak için yeniden Kuran’ın ipine sarılıp okumalı. Kuran’ın emri olan ilime, bilgiye önem vermeli. Gösteriş ve israfı terk etmeli. Hem dünya hem ahiret için çalışmalı. Akla fikre önem vermeli. Fitne, yalan ve bozgunculuktan uzak durmalı. Hem ruh hemde beden temizliğine önem verip örnek insan olmalı.

Keşke Müslümanlar olarak İslam Medeniyeti tarihini tam olarak anlayabilsek tarihden ders ve ibret alabilsek. Bu mübarek Cuma günleri İslamiyeti tam olarak anlayıp anlatmamıza vesile olur. El açıp dua edelim Allah c.c. biz müslümanlara akıl fikir verip ilim irfan sahibi yapsın. İslam ülkelerine barış ve huzur hakim olsun.

İslam medeniyeti coğrafyası ile ilgili hazırladığımız Devri Alem belgesellerimizi www.devrialem.tv de sizlerle paylaşıyoruz.Bu mübarek Cuma gününde hep birlikte geçmişlerimizin ruhuna Fatiha okuyalım. El Fatiha. Ruhları şad makamları cennet olsun.















