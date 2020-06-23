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İsmail kahraman yazdı Orman Bakanı Pakdemirli’ye Dilovası Mektubu Sel Felaketine Karşı Dilovasın da önlem alınmalı

İsmail kahraman yazdı Orman Bakanı Pakdemirli’ye Dilovası Mektubu Sel Felaketine Karşı Dilovasın da önlem alınmalı

İsmail kahraman yazdı Orman Bakanı Pakdemirli'ye Dilovası Mektubu Sel Felaketine Karşı Dilovasın da önlem alınmalı

23 Haziran 2020 Salı 22:16

Son  sağanak ve yağmurlarla birlikte sel felaketi Türkiye gündemine girdi.  Bursa’da sel felaketinden insanlarımız öldü. Birçok bölgeyi etkileyen felaket için önlemler alınmalı.
Kocaeli’nin Dilovası ilçesi D-100 karayolundaki sel felaketi nedeniyle karayolu yaklaşık iki saat trafiğe kapatıldı. İki gün arayla iki su baskınının yaşanması beni tarihi geçmişe götürdü. Geçmişte Dilovası’nda birçok sel felaketi yaşanmış, insanlar ölmüş, çevre ve doğaya büyük zarar verilmişti. 
Sel felaketi ile ilgili tarihinden ders ve ibret alınmalı. Dilovası deresi ile ilgili eski bakan Veysel Eroğlu’nu bile isyan etmişti. Bakan Eroğlu’nu bile isyan ettiren dil deresi yatağındaki işgallerle ilgili araştırma yapılıp, işgaller önlenmeli.
Dilovası’nda önceki gece yaşanan sel felaketi ile ilgili Gebze Gazetesi’nde yer alan haber ve daha önce çektiğimiz belgesel görüntüleri Tarım ve Orman Bakanı Sayın Bekir Pekdemirli ve Kocaeli milletvekillerimizin bilgilerine sunuyorum.
Dilovası başta  olmak üzere Çayırova bölgesinde sel ve taşkın felaketi yaşanmadan inceleme ve araştırma yapılmalı önlemler alınmalı 
 
   Gebze gazetesinde yer alan haber 
Dilovası batı kavşağın da sel baskını 
Kocaeli’nin Dilovası ilçesi D 100 kara Yolu üzeri İstanbul yönün de sağanak yağmur yüzünden sel baskını yaşandı. Kavşak altındaki menfezlerin sağanak yağmur yüzünden tıkanması ile kara yolunda trafik aksadı. Sel baskınına itfaiye müdahale edip açmaya çalışırken trafik tek şerit halinde  İstanbul yönüne ulaşıma açıldı. Gazetemiz olay yerinden canlı yayın yaptı.www.gebzegazetesi.nin yaptığı canlı yayını sizlerle paylaşıyoruz

Dilovası deresi taşkın tarihi 
Yaptığım araştırmaya göre Dilovası deresinde zaman zaman sel felaketleri yaşanmakta. 1980’li yıllarda yaşanan sel felaketi bölgeyi etkilemiş, bazı kimyasal atıklar denize gitmiş, bunun üzerine önlemler alınmıştı. 
1940’lı yıllarda sel felaketi sonucu Dilovası tamamen sular altında kaldığını söyleyen yaşlılar, bu sel felaketinde birçok insanın öldüğünü söylemekte. 
Öte yandan Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından dil deresi ıslah edilmişti. 
Eski Bakan Eroğlu’nun Dilderesi isyanı
Son yıllarda devlet Dil Deresi’nin ıslah edilip, dere yatağındaki fabrika işgallerinin kaldırılması ile ilgili çok önemli çalışmalar yaptı. Bakanlığın çalışmalarına rağmen halen Dil Deresi yatağında işgaller bulunuyor. Bir önceki Tarım ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu,  Kocaeli Valiliği’nde  Dil Deresi’ndeki işgallerle ilgili çok önemli açıklama yapmıştı ve dere yatağındaki işgallerin kaldırılması talimatı vermişti.
Veysel Eroğlunun yaptığı açıklamanın belgesel videosu 
Dilovası ile ilgili Gebze Gazetesi’nde belgeselcinin not defteri köşesin de yıllar önce yazdığım makale;
Devri Alem Belgesel TV programı olarak 12 yıl önce Dilovası ile ilgili hazırladığımız belgeselimiz; 
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