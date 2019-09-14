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İSU'dan su kesintisi açıklaması

İSU, gece saatlerinden itibaren Gebze ve Çayırova’da yaşanan su kesintisi ile ilgili olarak basın açıklaması yaptı

İSU'dan su kesintisi açıklaması

14 Eylül 2019 Cumartesi 10:39

Gece saatlerinden itibaren Gebze İlçesi; Adem Yavuz, Cumhuriyet, Mimar Sinan, Yavuz Selim, Ulus, ve Hürriyet Mahallesi üstü Kotları, Mevlana ve İstasyon Mahallelerinin bir kısmı, Hacı Halil, Yenikent, Gaziler, Mustafa Paşa, Köşklüçeşme, Osman Yılmaz, İnönü, Güzeller, Kirazpınar, Arapçeşme, Sultan Orhan, Tatlıkuyu, Barış, Muallimköy ve Tavşanlı Mahallelerinin tamamı Çayırova İlçesi; İnönü ve Emek Mahallelerinin tamamında su kesintisi yaşanıyor.

Su kesintisi ile ilgili İSU’dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Gebze İlçesinde 1200 mm çapındaki ana isale hattı üzerinde arıza meydana gelmiştir. Arızanın tamir süresi 12 saat olarak öngörülmektedir. Akabinde bölgeye kademeli olarak su verilmeye başlanılacaktır. Ana isale hattı ve şebekenin dolması ile birlikte üst kotlardaki abonelerimize 24 saat içerisinde su ulaşabilecektir.

Söz konusu hattın yenilenmesi ve deplase edilmesi için proje çalışmaları tamamlanmış ve yatırım kararı alınmıştır. Proje, ihale aşamasında olup en kısa süre içerisinde yeni hattın imalatına başlanacaktır.


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Anahtar Kelimeler
çayırovaGebzeSu KesintisiİSU
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