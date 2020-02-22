İtfaiye personeline hizmet içi eğitim

Kocaeli

Büyükşehir Belediyesi

İtfaiye

Dairesi Başkanlığı personelinin bilgi ve deneyimlerinin artırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda, Müdahale Şube Müdürlüğü, personeline hizmet içi

eğitim

planlaması yaptı. Mesleki, temel ve geliştirmeye odaklı eğitimler 3 hafta sürecek. Eğitim grupları 20’şer kişilik gruplardan oluşturulacak. Büyükşehir bünyesinde verilecek hizmet içi eğitimler, teorik ve uygulamalı olacak.

EĞİTİMLER KOBİTEM’DE OLACAK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eğitim Merkezi’nde (KOBİTEM) gerçekleşecek eğitimlerde personelin daha donanımlı hale getirilmesi hedeflenirken, eğitimlerde yangınlara, trafik kazalarına, kimyasal ve biyolojik olaylara, asansör kazalarına, uçak kaza ve yangınlarına, intihar vakalarına müdahale, kentsel arama, kırsal arama, yüksek açı kurtarma gibi birçok konuda detaylı bilgiler verilecek.

EĞİTİM 3 HAFTA SÜRECEK

3 hafta sürecek eğitim programı kapsamında, 48 saat yangın söndürme eğitimi, 2’şer saat haberleşme ve iletişim, asansör kazaları, intihar eylemlerine müdahale ile uçak kaza ve yangınları eğitimi, 16’şar saat de yüksek açı kurtarma eğitimi, kimyasal ve biyolojik olaylara müdahale, trafik kazalarında kurtarma eğitimi, kentsel arama ve kurtarma eğitimleri Büyükşehir itfaiye personellerine aktarılacak.