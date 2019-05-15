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İYİ Kadınlar 50.000 İmzayla Ankara'da

İYİ Parti Kocaeli Teşkilatı’nın kadın yöneticileri Ankara’daydı. Kadın heyetine başkentte İYİ Parti Kocaeli İl Başkan Yardımcısı Pelin Dönge başkanlık etti.

İYİ Kadınlar 50.000 İmzayla Ankara'da

15 Mayıs 2019 Çarşamba 10:54

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İYİ Parti Kocaeli İl ve İlçe Teşkilatlarından Ankara’ya gelen kadınlar, çocuk istismarına son verilmesi için Kocaeli İl Teşkilatı'nın düzenlediği kampanyada toplanan imzaları TBMM'ye getirdi.

12 ilçede 50.000 imza toplandı

İYİ Parti Kocaeli Teşkilatı, çocuk istismarının önlenmesini sağlayan yasal düzenlemelerin yeniden yapılması için çağrıda bulunmak amacıyla bir süre önce imza kampanyası başlattı. Kocaeli’nde 12 ilçede kampanyaya destek veren 50.000 imza toplandı.

İmzaların yer aldığı dosyalarla Ankara’ya gelen İYİ Partili kadınlar, Meclis’te önce partilerinin grup toplantısına katıldı, ardından Genel Başkan Meral Akşener ile İYİ Parti Grubu’nda bir araya geldi.

Genel Başkan Akşener, Kocaelili kadınlara Teşkilat olarak çocuk istismarına gösterdikleri duyarlılık ve sergiledikleri tavır nedeniyle teşekkür etti.  

İYİ PARTİ GRUP BAŞKAN VEKİLİ LÜTFÜ TÜRKKAN İLE BİRLİKTE TBMM BAŞKANI ŞENTOP’A GİTTİLER



TÜRKKAN VE DÖNGE KAMPANYADA TOPLANAN 50.000 İMZAYI TBMM BAŞKANI’NA VERDİ

Kocaeli İl Başkan Yardımcısı Pelin Dönge ve diğer kadın yöneticiler, imzaların yer aldığı dosyalarla birlikte öğleden sonra TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un makamındaydı.

Çocuk istismarının önüne geçilmesini sağlayacak yasal düzenlemelerin bir an önce TBMM Genel Kurulu’nda ele alınması için toplanan 50.000 imzalı dilekçeyi İl Başkan Yardımcısı Pelin Dönge, İYİ Parti Grup Başkan Vekili Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan ile birlikte TBMM Başkanı Mustafa Şentop’a teslim etti.

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