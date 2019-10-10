İzmit Körfezi’ni kirleten gemiye 1 milyon 772 bin TL’lik ceza

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Körfezi'nin korunmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda gelen ihbarları değerlendiren Çevre Denetim ekipleri İzmit Körfezi’ni kirleten Cook İslandd Bandıralı kuru yük gemisine ceza yazdı.

İHBAR ÜZERİNE EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’na bağlı denetim ekipleri, İzmit Körfezi’nde kirliliğe geçit vermiyor. 7 gün 24 saat gece gündüz demeden çalışan ekipler, gelen her ihbarı değerlendiriyor. Bu kapsamında Körfez ilçesinde bir limanda bulunan kuru yük gemisinin İzmit Körfezi’ni kirlettiği ihbarı ekipleri harekete geçirdi.

DENİZE KİRLİ BALAST DÖKTÜ

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri ihbarın yapıldığı limana gitti. Ekipler, limanda bağlı bulunan kuru yük gemisinin İzmit Körfezi’ne kirli balast döktüğünü tespit etti. Gerekli numuneler ekipler tarafından alınarak Cook İslandd Bandıralı Queen Anatolia isimli 16 bin 761 grostonluk kuru yük gemisine 1 Milyon 772 bin TL para cezası kesildi.

DENİZ UÇAĞI İLE HAVADAN KONTROL

Büyükşehir Belediyesi, İzmit Körfezi’ni temiz tutmak için gemilerden ve deniz araçlarından kaynaklanan deniz kirliliği denetimlerini deniz kontrol uçağı ile havadan yapıyor. 2007 yılından bu yana devam eden çalışmalar kapsamında deniz kontrol uçağı, İzmit Körfezi’ni kirleten gemilerin kabusu oldu. Marmara Belediyeler Birliği ile yapılan protokol gereği tüm Marmara Bölgesi illerine de hizmet veren Deniz Uçağı, Cengiz Topel Havaalanı’ndan da iniş ve kalkış yapabiliyor.

KİRLİ BALAST NEDİR

Gemiden suya bırakıldığında; su üstünde veya bitişik sahil hattında petrol, petrol türevi veya yağ izlerinin görülmesine neden olan veya su üstünde ya da su altında renk değişikliği oluşturan veya askıda katı madde/emülsiyon halinde maddelerin birikmesine yol açan balast suyudur.











