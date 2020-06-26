KADEF'TEN SAĞLIK ANLAŞMASI

Kocaeli Ağrı Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Yıldırım Kocaeli’nde bulunan özel hastanelerle indirim anlaşması yapmaya devam ediyor. Kocaeli Ağrı Dernekleri Federasyonu’ndan 4.sağlık projesi anlaşması daha yapıldı. Geçtiğimiz günlerde (KADEF) ile Gebze Medical Park, Gebze Yüzyıl Hastanesi ve Gebze Merkez yeni açılacak olan Merkez PREMİR arasında sağlık protokolü yapılmıştı.

Kocaeli Ağrı Dernekler Federasyonu KADEF bünyesinde bulunan tüm Ağrı derneklerinin ve hemşerilerinin indirim olanağından faydalanması için Kocaeli’deki özel hastanelerle anlaşma kararı alarak hemşerine hastanelerde fazla para ödememeleri ve kaliteli sağlık hizmeti almaları için dur durak demeden çalışmalarına devam ediyor. KADEFİN bu çalışması halk tarafından taktir kazandı kazanmaya devam ediyor.Hizmet yarışında özverili çalışmalarından dolayı Kocaeli ve hemşerilerine faydalı işler yaparak adeta göz kamaştırıyor. Özel Hospitalpark Darıca Hastanesi Başhekim Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Dr.Hasan KALKAN ve Kurumsal İlişkiler Müdürü Mehmet Fatih şimşek tarafından Kocaeli Ağrı Dernekler Federasyonu (KADEF) başkanı Ömer YILDIRIM ve beraberindeki heyet karşılandı.

Kocaeli Ağrı Dernekler Federasyonu (KADEF) ile Özel Hospitalpark Darıca Hastanesi Hastanesiyle indim protokolü imzalandı.

Protokol ile imza törenine geçildi.

Kocaeli Ağrı Dernekler Federasyonu (KADEF) Başkanı Ömer Yıldırım,

Gebze Ağrılılar Dernek Başkanı Mehmet Toğrul,

Dilovası Ağrılılar Dernek Başkanı Nihat ABA,

Dilovası Eleşkirtliler Dernek Başkanı Mahmut Kocabay,

Darıca Ağrılılar Derneği Başkanı Telat Aydemir,

KADEF medya tanıdım birim Başkanı Bilal Kocabay,

Protokol ile imza törenine geçildi.

Kocaeli Ağrı Dernekler Federasyonu (KADEF) Başkanı Ömer Yıldırım,

Gebze Ağrılılar Dernek Başkanı Mehmet Toğrul,

Dilovası Ağrılılar Dernek Başkanı Nihat ABA,

Dilovası Eleşkirtliler Dernek Başkanı Mahmut Kocabay,

Darıca Ağrılılar Derneği Başkanı Telat Aydemir,

KADEF medya tanıdım birim Başkanı Bilal Kocabay,

Özel Hospitalpark Darıca Hastanesi Başhekim Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Dr.Hasan KALKAN ve Kurumsal İlişkiler Müdürü Mehmet Fatih şimşek katılım sağladı.



Dr.KALKANDAN TEŞEKKÜR

Yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek KADEF Başkanı Yıldırım ve yönetim kurulu arkadaşlarına teşekkür etti.Kalkan ;Ömer başkanla geçmişe dayalı hukukları olduğunu Çalışkan özverili tuttuğunu koparan başarılı bir kardeşim kendisinin başkanlık sürecinde güzel projelere imza atacağına inanıyorum bizde; Özel Hospitalpark Darıca Hastanesi Ailesi olarak KADEF bünyesindeki tüm derneklerine en kaliteli sağlık hizmeti sunacağız dedi. BAŞKAN YILDIRIM.Özel Hospital Park Darıca Hastanesi’nin bölgedeki başarısını biliyor çalışma sistemini ve çalışan ekinini beğeniyoruz ve önemsiyoruz hemşerilerimizin sağlığını sizlere emanet ederken sizlerinde hemşerimize her konuda yardımcı olacağınıza inancımız tamdır.Başkan Ömer Yıldırım, “Bizler KADEF Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte hemşerilerimizin ortak menfaatleri doğrultusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bizler her dernek başkanımızla birlikte gönüllü hizmet elçileriyiz. Çıktığımız bu gönül yolculuğunda tek sevdamız Kocaeli ve Kocaeli’ndeki hemşerimize faydalı projelerele hizmet etmektir. Bizler üzerimize düşeni yapmaya çalışırken, hemşerimizinde bu yaptığımız ve yapacağımız projelere omuz vermeleri ne yanımızda durmalarını arzuluyoruz. Hastanelerden istifade etmeniz için derneklerinize sahip çıkarak üye olma sorumluluğunu yeri ne getirmeniz gerekmektedir.

Özel Hospital Park Darıca Hastanesiden indirimden yararlanacak Dernekler.

1-Kocaeli Ağrılılar Derneği

2-Kocaeli Körfez Ağrılılar Derneği

3-Körfez Ağrılılar Derneği

4-Hereke Kışladüzü Ağrılılar Derneği

5-Dilovası Ağrılılar Derneği

6-Dilovası Taşlıçaylılar Derneği

7-Dilovası Eleşkirtliler Derneği

8-Gebze Ağrılılar Derneği.

9-Darıca Ağrılılar Derneği

10-Çayırova Ağrılılar Derneği