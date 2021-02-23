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Kardan Zarar Gören Ağaçlar Budanıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz hafta etkili olan kar yağışının ardından zarar gören ağaçlarda budama çalışması yapıyor.

Kardan Zarar Gören Ağaçlar Budanıyor

23 Şubat 2021 Salı 12:04

Geçtiğimiz hafta ilimizde etkili olan kar yağışından bazı ağaçlar olumsuz yönde etkilendi. Yoğun kardan dolayı dalları zarar gören ağaçlarda budama çalışması yapılıyor.

 

12 İLÇEDE ÇALIŞMA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz hafta etkili olan kar yağışının ardından zarar tespit çalışması yapıyor. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri 12 ilçede kardan etkilenen ağaçlar için çalışma başlattı. Yoğun kar yağışının ardından dalları kırılan ağaçlarda budama çalışması yapıldı

 

ZARAR GÖREN DALLAR BUDANIYOR

Ekipler tarafından zarar görülen ağaçlar belirlendi. Park ve Bahçeler Dairesi ekipleri kırılan dalları temizledi. Budama işlemin ardından ekipler devrilen ağaçlar içinde çalışma yaptı. Kökü zarar görmeyen ağaçlar iş makineleriyle yeniden oldukları yere dikildi.

 

KIRILAN AĞAÇLAR SÖKÜLDÜ

Yaşından dolayı gövdesinden kırılan ve ömrünü tamamlayan ağaçlar ise yerinden söküldü. Park ve Bahçeler Dairesi ekipleri kırılan ağaçların yerine ilerleyen zamanlarda yeni fidanlar dikecek. Ayrıca ağaçların yanı sıra park ve yeşil alanlarda yer alan bambularda yeniden filizlenmesi için budama çalışması yapılıyor.

 














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