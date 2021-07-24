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KARTEPE COŞKULU BİR KURBAN BAYRAMI GEÇİRDİ

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocamanın talimatı ile hemşehrileri için Kurban Bayramı’nda düzenlenen etkinlikler ilçeye renk kattı.

KARTEPE COŞKULU BİR KURBAN BAYRAMI GEÇİRDİ

24 Temmuz 2021 Cumartesi 14:54

 Covid-19 tedbirleri göz önünde bulundurularak yeni normalleşme süreci dikkate alınarak düzenlenen etkinliklerde konserlerin yanı sıra animatör palyaçolar sahne şovları balon gösterileri jonklör gösterilerinin yanı sıra ücretsiz ikramlar yapıldı.

 

KARTEPE KURBAN BAYRAMINDA COŞTU

Kartepe Belediyesi düzenlediği Kurban Bayramı’nın etkinliklerinde çocuk etkinliklerinin yanı sıra Ertuğrulgazi Mahallesi Kanalpark içerisinde ‘’Kral Şakir Korsanlar Diyarı’’ yazlık sinema büyük ilgi gördü. Düzenlenen etkinliklerde Muhammed Vanal, Onur Gürtek ve Gülbeyaz Demir sahne aldı. Sanatçılarla Kartepeliler keyifli bir Kurban Bayramı yaşadılar. 

 

HER ŞEY HEMŞEHRİLERİMİZ İÇİN

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman “Yeni normalleşme sürecinde Kartepeli hemşehrilerimiz için Kurban Bayramı etkinlikleri düzenledik. Bu etkinliklerde özellikle Kartepeli minik hemşehirlerimiz doyasıya eğlendiler. İnşallah Covid-19 süreci geride kalması ile daha güzel etkinliklere hep birlikte imza atacağız” açıklamasında bulundu.


































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