Kartepe yollarına konfor geliyor

Vatandaşların günlük yaşamında konforlu bir seyahat yapabilmesi için çalışmalarını aralıksız sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe ilçesinde yol yapım ve onarım çalışmalarını gerçekleştiriyor. Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri çeşitli yol ve caddelerde asfalt yama, parke yol, asfalt serimi, kaldırım ve yağmursuyu hattı imaları ve terasman çalışması yapıyor.

PAZARÇAYIRI VE SULTANİYE GRUP YOLUNDA ASFALT YAMA

İl genelinde yol konforunu önemseyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ilçe merkezlerinin yanı sıra köy yollarında da onarım çalışmaları yapıyor. Arslanbey bölgesinden başlayıp Pazarçayırı ve Sultaniye köylerine uzanan yolda, Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri asfalt yama çalışması gerçekleştiriyor.

PARKE YOL, PMT SERİMİ, TERASMAN ÇALIŞMASI

Kartepe ilçesinin birçok bölgesinde hummalı çalışmalar yapan Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri Köseköy Mahallesi Atmaca Sokak’ta 2 bin 500 metrekare parke yol imalatı ve İSU tarafından yağmursuyu alt yapı çalışması sonrasında bozulan Kazım Karabekir Caddesi’nde PMT serim çalışmaları yapıyor. PMT serimi sonrasında Kazım Karabekir Caddesinde kaldırım onarımı ve asfalt serim çalışması yapılacak. Ayrıca Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Çamlık Caddesi’nde terasman çalışması ve aynı mahallenin Selimiye Caddesi’nde yağmursuyu hattı imalatları yapılıyor.







AA