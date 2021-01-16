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Kayıp Doktor 155 Kişilik Arama Kurtarma Ekibi İle Aranmaya Devam Ediliyor

Doktordan bir iz bulabilmek için Kartepe karadan araçlarla havadan drone ile taranıyor

Kayıp Doktor 155 Kişilik Arama Kurtarma Ekibi İle Aranmaya Devam Ediliyor

16 Ocak 2021 Cumartesi 15:50

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli’de evden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan ve son kez kamyoneti ile Kartepe’ye çıkarken görülen kayıp doktor Uğur Talun’u arama çalışmaları 3. gününde 155 kişiden oluşan arama gurubu tarafından sürdürülüyor.
Edinilen bilgilere göre, Kocaeli’de özel bir hastanede görev yapan 51 yaşındaki Doktor Uğur Tolun, 2 gün önce 41 EF 389 plakalı aracı ile Kartepe sınırları içindeki Samanlı Dağları’na gideceğini söyleyerek evinden ayrıldı. Kendisinden haber alamayan ailesini ihbarı üzerine başlayan arama çalışmaları 3. gününde de devam ediyor. Samanlı Dağları’ndaki Kuzuyayla Tabiat Parkı bölgesine 155 kişiden oluşan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, AFAD, AKUT ve sivil toplum kuruluşlarının yer aldığı ekipler, son kez bir markette alışveriş yaparken güvenlik kameralarına yansıyan Talun’dan bir iz bulabilmek için aramalarını sürdürüyor.
“Devletin tüm imkanları kullanılıyor”
Ekipler, Maşukiye ve Kartepe zirvesi arasında bulunan alternatif yol güzergahlarındaki kaplı alanlar ile Sapanca Gölü çevresinde aramalarına devam ediyor. Çalışmalar hakkında bilgi veren AKUT Arama Kurtarma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Recep Şalcı, “Dün yoğun bir arama yapıldı ama bir sonuç alınamadı. Sabah yeniden bir toplantı yapıldı AFAD’ın koordinasyonunda. Çok kalabalık bir ekiple aranıyor. Devletin tüm imkanları ve sivil toplum kuruluşları bir koordinasyon içerisinde. Bölge paylaştırıldı ve arama başlatıldı” dedi.
“Gidebileceği her yeri karış karış arıyoruz”
Dağ yollarında aramalara devam ettiklerini dile getiren Şalcı, “Gidebileceği her yeri karış karış arıyoruz. Amacımız, bu gece yoğun bir kar yağışı bekliyoruz, o kar yağışı gelmeden araca ve doktorumuza ulaşmak. Maalesef şu an bir ipucu olmadığı için biraz kör dövüşü yapıyoruz. Umuyoruz ki bugün bir sonuç elde ederiz” diye konuştu.
Araçlarla karadan drone ile havadan aranacak
Kapsamlı bir arama yaptıklarını ifade eden Şalcı, “Araçlar, arazi araçlarıyla, ATV’lerle ve dronelerle, patikalarda da yaya olarak arama kurtarma ekipleriyle arama yapılacak. Elimizden geleni yapacağız ama sadece bölgeyi tarıyoruz. Bu bölgede olmadığı tarayıp daha sonra diğer bölgelerde aramalara devam edeceğiz” şeklinde konuştu.












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