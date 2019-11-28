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Kent Meydanı Işıl Işıl Oldu

Kent meydanı ışıl ışıl… Gebze’nin en önemli merkezlerinden 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı, yapılan çalışmayla ışıl ışıl oldu.

Kent Meydanı Işıl Işıl Oldu

28 Kasım 2019 Perşembe 17:41

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün talimatları doğrultusunda çalışma başlatan fen işleri müdürlüğüne bağlı ekipler, 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı’nda aydınlatma çalışması yaptı. Mahalle meclislerinde vatandaşların ve esnafların dile getirdiği kent meydanının aydınlatmalarının güçlendirilmesi şeklindeki taleplerini değerlendiren Başkan Büyükgöz gereğinin yapılması için talimat verdi. Talimat üzerine harekete geçen fen işleri müdürlüğü ekipleri meydanda aydınlatma direklerinin montajını tamamladı. Çalışmanın ardından yapılan aydınlatmayla adeta ışıl ışıl olan kent meydanının son hali vatandaşlar tarafından da beğeniyle karşılandı.

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