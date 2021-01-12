Kent Meydanı yeşillendirilmeye devam ediliyor

Gebze Belediyesi, Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler; Kent Meydanı’nda yaptığı Manolya ağacı dikim çalışması ile kentin çehresini güzelleştirmeye devam ediyor.

Gebze Belediyesi, Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, hafta sonu kısıtlamasını fırsata çevirdi. Günün ilk saati ile çalışmaya başlayan ekipler, Kent Meydanı ve parklarda ağaçlandırma ve çiçeklendirme çalışması yaptı. Çoban Mustafa Paşa Külliyesi etrafında dikilen Manolya ağaçlarının Mayıs-Ağustos aylarında çiçek açması bekleniyor.

Yeni Format Parklar da Bitkilendiriliyor

Yeni format park konsepti ile Gebzelileri daha zengin bir sosyal donatı alanı ile buluşturmayı hedefleyen Gebze Belediyesi, birbirinden renkli bitki ve çalı grubu ile parkları görsel açıdan da zenginleştirmeye çalışıyor. Yenikent Mahallesi, Sağlık Çalışanları Parkı’nda çalışma yapan Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler; taflan, mahonya, kekik, nandina ve çeşitli çalı grubu ile yapımına devam edilen parkı bitkilendirdi. Parklarda bakım çalışmlarını da yürüten ekipler çalışmaların süreceği ve mevsimsel bitkilerle kenti daha güzel kılacaklarını ifade etti.



AA