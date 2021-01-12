banner462
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kent Meydanı yeşillendirilmeye devam ediliyor

Gebze Belediyesi, Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler; Kent Meydanı’nda yaptığı Manolya ağacı dikim çalışması ile kentin çehresini güzelleştirmeye devam ediyor.

Kent Meydanı yeşillendirilmeye devam ediliyor

12 Ocak 2021 Salı 13:22

Gebze Belediyesi, Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, hafta sonu kısıtlamasını fırsata çevirdi. Günün ilk saati ile çalışmaya başlayan ekipler, Kent Meydanı ve parklarda ağaçlandırma ve çiçeklendirme çalışması yaptı. Çoban Mustafa Paşa Külliyesi etrafında dikilen Manolya ağaçlarının Mayıs-Ağustos aylarında çiçek açması bekleniyor.

Yeni Format Parklar da Bitkilendiriliyor

Yeni format park konsepti ile Gebzelileri daha zengin bir sosyal donatı alanı ile buluşturmayı hedefleyen Gebze Belediyesi, birbirinden renkli bitki ve çalı grubu ile parkları görsel açıdan da zenginleştirmeye çalışıyor. Yenikent Mahallesi, Sağlık Çalışanları Parkı’nda çalışma yapan Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler; taflan, mahonya, kekik, nandina ve çeşitli çalı grubu ile yapımına devam edilen parkı bitkilendirdi. Parklarda bakım çalışmlarını da yürüten ekipler çalışmaların süreceği ve mevsimsel bitkilerle kenti daha güzel kılacaklarını ifade etti.



AA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Gebze’deki Önemli Projede Güney Yan Yollar Asfaltlandı Gebze’deki Önemli Projede Güney Yan Yollar Asfaltlandı
Çalışan Gazeteciler Günü ve Babam dan Vasiyet gibi Gazetecilik Dersleri Çalışan Gazeteciler Günü ve Babam dan Vasiyet...
Kocaeli İtfaiyesi 2020 Yılında 8802 Olaya Müdahale Etti Kocaeli İtfaiyesi 2020 Yılında 8802 Olaya Müdahale...
Kocaeli'de Kovid-19 Tedbirlerine Uymayan 202 Kişiye Para Cezası Kocaeli'de Kovid-19 Tedbirlerine Uymayan 202 Kişiye...
Başkan Acay'dan Esnaf Ziyareti! Başkan Acay'dan Esnaf Ziyareti!
Kocaeli'de Oyun Oynayan 14 Kişiye İdari Para Cezası Uygulandı Kocaeli'de Oyun Oynayan 14 Kişiye İdari Para Cezası...
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Gebze’deki Önemli Projede Güney Yan Yollar...
Gebze OSB’ler ile Gebze ilçe merkezi arasındaki trafiği rahatlatacak olan “Gebze İlçesi TEM Otoyolu Köprüleri...

Haberi Oku