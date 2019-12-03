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Kâğıt Müzesi’nde Anlamlı Etkinlik

Büyükşehir Kağıt Müzesi’nde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ne özel anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi.

Kâğıt Müzesi'nde Anlamlı Etkinlik

03 Aralık 2019 Salı 21:30

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı’na bağlı olarak hizmet veren SEKA Kâğıt Müzesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde anlamlı bir farkındalık etkinliğine ev sahipliği yaptı. Etkinlikte engelli bireylerin yaşadığı zorluklar hazırlanan parkurlarla deneyimlendi.

 

3 ADET İSTASYON HAZIRLANDI

Sağlıklı bireylerin engelli bireyleri anlamaları ve farkındalık oluşturmak için gerçekleştirilen etkinlik için 3 adet istasyon hazırlandı. İstasyonlarda engeli olmayan vatandaşlar, engelli bireylerin yaşadıklarını deneyimleme fırsatı buldu. Engelli bireylerin hangi şartlarda yaşamlarını sürdürdükleri ve günlük yaşamda hangi zorluklarla karşılaştıkları anlatılmaya çalışıldı.

 

HER BİREY BİR ENGELLİ ADAYIDIR

“Her Birey Bir Engelli Adayıdır” söyleminden yola çıkılarak içerik oluşturulan etkinlikte, aktivitelere katılan çocuklar gerçekleştirilen uygulamanın oldukça etkileyici olduğunu ifade etti. Çocuklar, etkinlik ile engelli bireylerin hangi şartlar altında yaşamlarını devam ettirmek zorunda olduklarını çok iyi anladıklarını dile getirdi.

 

1 HAFTA BOYUNCA ZİYARETÇİLERİ BEKLİYOR

Kâğıt Müzesi Süreli Sergi Salonu’nda yer alan istasyonlar 8 Aralık tarihine kadar ziyaretçiler tarafından denenebilecek.

 






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