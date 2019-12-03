Kâğıt Müzesi’nde Anlamlı Etkinlik

3 ADET İSTASYON HAZIRLANDI
Sağlıklı bireylerin engelli bireyleri anlamaları ve farkındalık oluşturmak için gerçekleştirilen etkinlik için 3 adet istasyon hazırlandı. İstasyonlarda engeli olmayan vatandaşlar, engelli bireylerin yaşadıklarını deneyimleme fırsatı buldu. Engelli bireylerin hangi şartlarda yaşamlarını sürdürdükleri ve günlük yaşamda hangi zorluklarla karşılaştıkları anlatılmaya çalışıldı.
HER BİREY BİR ENGELLİ ADAYIDIR
“Her Birey Bir Engelli Adayıdır” söyleminden yola çıkılarak içerik oluşturulan etkinlikte, aktivitelere katılan çocuklar gerçekleştirilen uygulamanın oldukça etkileyici olduğunu ifade etti. Çocuklar, etkinlik ile engelli bireylerin hangi şartlar altında yaşamlarını devam ettirmek zorunda olduklarını çok iyi anladıklarını dile getirdi.
1 HAFTA BOYUNCA ZİYARETÇİLERİ BEKLİYOR
Kâğıt Müzesi Süreli Sergi Salonu’nda yer alan istasyonlar 8 Aralık tarihine kadar ziyaretçiler tarafından denenebilecek.