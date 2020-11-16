KKTC’nin 37.Kuruluş Yılı!





KKTC Dış Basın derneği ve Türkiye Gazeteciler Federasyonu Basın Vakfının ortaklaşa düzenlediği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluş yıl dönümü törenleri ile Türkiye Gazeteciler Federasyonu 55. Başkanlar konseyi toplantısına katılmak üzere Kuzey Kıbrıs’a geldik. 15 Kasım 1983 yılında kurulan KKTC’nin 34. Kuruluş Yıl dönümü etkinliklerini takip ediyoruz. Bizler KKTC’de temaslarda bulunurken, sizleri de Kıbrıs Davasına sahip çıkma adına KKTC’nin Kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Denktaş ile yaptığımız söyleşiyle sizleri baş başa bırakıyoruz.



RAUF DENKTAŞ VE KIBRIS DAVASI

Kıbrıs deyince farkı duygular yaşarım. 1974 yılındaki Kıbrıs barış harekatını daha dün gibi hatırlıyorum. Barış Harekatı başladığında radyonun etrafına toplanıp Kıbrıs harekatıyla ilgili haberleri hiç kaçırmazdım. Aradan yıllar geçmesine rağmen halen Kıbrıs gündemde ki yerini koruyor. Rauf Denktaş’ın vefat haberini duyduğumda birden geçmişi yeniden yaşamıştım. Rauf Denktaş gerçekten kendisini Kıbrıs davasına adamış bir insan. Biri Kıbrıs’ta Cumhurbaşkanlığı sarayında olmak üzere iki kez kendisiyle söyleşi yapıp belgesel çekmiştim. Son olarak Türk Ocağı Gebze şubesinin davetlisi olarak Gebze’ye geldiğinde öğretmen evinde uzun bir söyleşi yaparak Kıbrıs’ın dünü, bugünü ve geleceğiyle ilgili önemli açıklamalar almış ve yaptığımız röportaj bir çok TV kanalında yayınlanmıştı. Ardından Kıbrıs davasının önemli isimlerinden birisi olan merhum Necmettin Erbakan ile de uzun bir söyleşi yapmıştık.



DEVR-İ ALEM DENKTAŞ İLE KKTC TARİHİNE NOT DÜŞTÜ

Kıbrıs sadece Türk tarihi için değil İslam tarihi içinde çok önemli. Peygamberimizin fethini istediği Kıbrıs kuşatılmasına Hala sultan bile katılıp Kıbrıs’da şehit olmuştur.

Osmanlı 70 bin şehit vererek Kıbrıs’ı fethetmiş. Türkiye cumhuriyeti tarihi içinde önemli olan Kıbrıs uğruna binlerce şehit verilmiştir.

Kıbrıs’a ilk kez 1994 yılında Anadolu Basın Birliği Genel başkan yardımcısı sıfatı ile gitmiştim. Dönemin cumhur başkanı Rauf Denktaş, Başbakan Hakkı Atun ve o dönemin milli eğitim bakanı, bugünün cumhur başkanı sayın Mehmet Ali Talat ile görüşmüştüm.

1995’den 2009’a KKTC’de çok şey değişti. Rum tarafı Avrupa birliğine girdi, KKTC ve Türkiye’de siyasi dengeler değişti, Biz Kıbrıs’a gidip belgesel çekelim derken. KKTC kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ile Gebze’de röportaj yapıp tarihe not düşme imkanı buldum.

Denktaş söze dönemin KKTC Cumhurbaşkanı M. Ali Talat’ı eleştirerek başlamıştı. Denktaş:“Talat tek devlet için anlaşma yapmaya çalışıyor. Bu da Kıbrıs Türk halkının sonu demektir. Kıbrıs’ta iki millet var. Kimse Kıbrıs’ta Türk halkını yok sayamaz. ABD, AB ve İngilizler Türk askerinin Ada’dan çekilmesini istiyor. Bugün Kıbrıs açısından tehlikeli bir çizgideyiz. KKTC’de çözüm için Türkiye masaya oturmalı ve sorun çözülünceye kadar masadan kalkmamalıdır. Türkler Kıbrıs’ta hiçbir zaman azınlık olmamıştır. Bundan sonra da tek devlet üzerine çözüme gidilme yolu aranırsa Rumların oyuncağı oluruz ve Kıbrıs’ın sonu da Girit gibi olur,gençlerde tarih bilinci yok, geçmiş unutuldu’ şeklinde konuştu.

Acı ama gerçek Kıbrıs belki çoktan Girit oldu bile. Bir kaç yıl önce Girit’in Hanya, Resmo ve Kandiye kentlerinde belgesel çekip bir çok tv kanalında yayınlatmıştım.



TARİH BİLİNCİ NEDEN YOK?

Sayın Denktaş ile yaptığımız görüşmede kendisine gençlerin neden tarih bilincine sahip olmadığını sorduğumda, Denktaş buna çok üzüldüğünü söyleyerek şu bilgileri verdi.

“Gençlerimiz tarih bilincine sahip değil. KKTC nasıl kuruldu bunu bilmiyorlar. Verilen şehitleri bilmiyorlar. Rumların yaptığı katliam ve zulmü unutarak birleşelim diyorlar. Sadece Kıbrıs’da değil Türkiye’deki gençler bile Çanakkale’nin yerini bilmiyorlar. Gençlere tarih bilinci öğretilmeli “ derken ben geçmişi düşünüyordum..

Aklıma bunun sorumlusu kimdir diye sayın Denktaş’a sormak geldi ama nezaketimden soramadım.Bugün gençlerimiz tarih bilincine sahip değilse bunun en önemli sorumlusu Türkiye’de 40 yıl devletin tepesinde olan Demirel ile KKTC’de Denktaş’dır. Keşke bu ikili öz eleştiri yapabilseler.