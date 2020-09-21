KO-MEK'te eğitimler başladı

Bilindiği gibi Halk Üniversitesi KO-MEK, Covit-19 nedeniyle Mart ayının ortasında eğitimlerine ara vermişti. Yarım kalan dersler için Haziran ayının başında telafi eğitimleri gerçekleştirildi. Telafi eğitimleri için kurs merkezlerinde virüse karşı geniş kapsamlı tedbirler alınmıştı.

YENİ EĞİTİM DÖNEMİ 21 EYLÜL’DE BAŞLIYOR

Eğitimler 12 ilçede ve 43 kurs merkezinde 334 branşta gerçekleştirilecek. Bu eğitim dönemi hiç kuşkusuz korona virüs nedeniyle beraberinde bir dizi yeni uygulama getirecek. Kursiyerlerin sağlıklı bir ortamda eğitim almaları için gerekli tüm tedbirler alındı.

TMM MI?

Bu kapsamda korona virüse karşı en önemli savunma yöntemleri olan Temizlik, Maske ve Mesafe Kurallarına (TMM) azami özen gösterilecek. Yeni düzenlemeye göre; kursiyerlerin Kurs Merkezleri’ne girişinde HES (Hayat Eve Sığar) kodu sorgulaması gerçekleştirilerek, ateş ölçümleri yapılacak. Maskesiz hiçbir kursiyer kurs merkezine kabul edilmeyecek. Maske kuralı ders sırasında da geçerli olacak. Kursiyerler ders boyunca maskelerini çıkarmayacak.

KO-MEK TÜM TEDBİRLERİ ALDI

Öte yandan KO-MEK, pandeminin gölgesinde geçecek olan yeni eğitim dönemi için kurs merkezlerindeki hijyen önlemlerini arttırdı. Derslikler ile derste kullanılan araç gerçekler periyodik olarak dezenfekte edilecek. Ders öncesi ve sonrasında sınıflar havalandırılacak. Teneffüs süreleri uzatılarak grupların teneffüs saatleri çakışmayacak şekilde ayarlanacak. Kurs merkezlerinin girişleri ile belirli alanlarına el hijyeni için dezenfektanlar konulacak. Sık temas edilen yüzeyler dezenfekte edilecek. Herhangi bir hastalık semptomu taşıyan kursiyerin derse girmesi engellenerek en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilecek. Sanat eğitimlerinin yanı sıra özellikle mesleki eğitimlerin üzerinde durularak istihdama katkı sunulacak.

BAŞVURULAR KO-MEK.ORG ADRESİNE

KO-MEK eğitimlerinden ücretsiz yararlanmak isteyen vatandaşlar başvurularını her zaman olduğu gibi KO-MEK’in resmi internet sitesi olan www.komek.org adresi üzerinden yapabilecek.





