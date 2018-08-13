KO-MEK’te Kurban Kesim Kursu

KO-MEK, Kurban Bayramı öncesinde, Kurban Kesim Elemanlık Kursu açtı. Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü ile ortaklaşa gerçekleştirilen kurs sayesinde, kurban bayramlarında yaşanan olası kazaların önüne geçilmiş olacak. Vatandaşlar, bunun yanı sıra, İslami kurallara uygun olarak kendi kurbanını kesme olanağına sahip olacak.

BÜYÜKŞEHİR MEZBAHASINDA EĞİTİM VERİLDİ

Kurban Kesim Elemanlık Kursu’nun teorik eğitimleri Tepeköy KO-MEK Kurs Merkezi’nde, pratik eğitimleri ise Büyükşehir Belediyesi’nin Solaklar’daki yeni ve modern Mezbahasında gerçekleştirildi.







40 SAATLİK EĞİTİMDEN GEÇTİLER

Vatandaşlardan gelen talep üzerine açılan kursa ilgi yoğun oldu. Kurs kapsamında vatandaşlara 40 saatlik kurban kesim eğitimi verildi. Pratik ve teorik olarak gerçekleştirilen eğitim kapsamında kursiyerlere, kurbanlık hayvan seçimi, yaş tayini, kesim öncesi, sonrası ve kesim sırasında yapılması gerekenler ile, kurban kesimi sırasında dikkat edilmesi gereken iş sağlığı ve güvenliği konuları anlatıldı. Kursu başarı ile tamamlayanlara KO-MEK sertifikası verildi.

KENDİ KURBANIMIZI KESEBİLECEĞİZ

Öte yandan kursa katılan vatandaşlar KO-MEK’in taleplerini değerlendirerek Kurban Kesim Elemanlık Kursu açmasından mutluluk duyduklarını söyledi. Bu sayede kurban kesimi konusunda eğitim alabildiklerini kaydeden vatandaşlar, “İslami kurallara göre kurbanımızı kesebileceğiz. Bunun yanı sıra eğitim aldığımız için kesim sırasında olası kazalara karşı tedbirli olacağız. Kurban Bayramı’nda kurbanımızı kestirmek için de beklemek zorunda kalmayacağız” şeklinde konuştu.

12 YILDA BİN 10 KİŞİ SERTİFİKA ALDI

KO-MEK, yaklaşık 12 yıldan bu yana kurban bayramları öncesinde ve vatandaşlardan gelen talep üzerine Kurban Kesim Elemanlık Kursu açıyor. Bu güne kadar bu kurslara toplam bin 10 vatandaş yararlanarak, sertifika almaya hak kazandı.