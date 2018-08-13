banner366
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

KO-MEK’te Kurban Kesim Kursu

KO-MEK, Kurban Bayramı öncesinde, Kurban Kesim Elemanlık Kursu açtı. Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü ile ortaklaşa gerçekleştirilen kurs sayesinde, kurban bayramlarında yaşanan olası kazaların önüne geçilmiş olacak. Vatandaşlar, bunun yanı sıra, İslami kurallara uygun olarak kendi kurbanını kesme olanağına sahip olacak.

KO-MEK'te Kurban Kesim Kursu

13 Ağustos 2018 Pazartesi 12:33

banner346

BÜYÜKŞEHİR MEZBAHASINDA EĞİTİM VERİLDİ

Kurban Kesim Elemanlık Kursu’nun teorik eğitimleri Tepeköy KO-MEK Kurs Merkezi’nde, pratik eğitimleri ise Büyükşehir Belediyesi’nin Solaklar’daki yeni ve modern Mezbahasında gerçekleştirildi.


40 SAATLİK EĞİTİMDEN GEÇTİLER

Vatandaşlardan gelen talep üzerine açılan kursa ilgi yoğun oldu. Kurs kapsamında vatandaşlara 40 saatlik kurban kesim eğitimi verildi. Pratik ve teorik olarak gerçekleştirilen eğitim kapsamında kursiyerlere, kurbanlık hayvan seçimi, yaş tayini, kesim öncesi, sonrası ve kesim sırasında yapılması gerekenler ile, kurban kesimi sırasında dikkat edilmesi gereken iş sağlığı ve güvenliği konuları anlatıldı. Kursu başarı ile tamamlayanlara KO-MEK sertifikası verildi.

KENDİ KURBANIMIZI KESEBİLECEĞİZ

Öte yandan kursa katılan vatandaşlar KO-MEK’in taleplerini değerlendirerek Kurban Kesim Elemanlık Kursu açmasından mutluluk duyduklarını söyledi.  Bu sayede kurban kesimi konusunda eğitim alabildiklerini kaydeden vatandaşlar, “İslami kurallara göre kurbanımızı kesebileceğiz. Bunun yanı sıra eğitim aldığımız için kesim sırasında olası kazalara karşı tedbirli olacağız. Kurban Bayramı’nda kurbanımızı kestirmek için de beklemek zorunda kalmayacağız” şeklinde konuştu.

12 YILDA BİN 10 KİŞİ SERTİFİKA ALDI

KO-MEK, yaklaşık 12 yıldan bu yana kurban bayramları öncesinde ve vatandaşlardan gelen talep üzerine Kurban Kesim Elemanlık Kursu açıyor. Bu güne kadar bu kurslara toplam bin 10 vatandaş yararlanarak, sertifika almaya hak kazandı.


Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
KomekKurbanKurban BayramıKocaeliGebzeGebze Gazetesi
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Heidi Müzikali, Gebze'de Çocuklarla Buluştu Heidi Müzikali, Gebze'de Çocuklarla Buluştu
Darıca Kapalı Pazar Yerinin Temelleri Atıldı Darıca Kapalı Pazar Yerinin Temelleri Atıldı
EDEB YÂHÛ ! (2) EDEB YÂHÛ ! (2)
Gebze'de Suçüstü Hırsızlık Gebze'de Suçüstü Hırsızlık
Kocaeli'deki Fuhuş Operasyonu Kocaeli'deki Fuhuş Operasyonu
Kocaeli'de Mavi Bayraklı Plajlara Denetim Kocaeli'de Mavi Bayraklı Plajlara Denetim
Yukarı Çık

banner341

banner370

banner375

banner379

banner373

banner339

banner376

banner374

banner377

banner149

banner378

Heidi Müzikali, Gebze'de Çocuklarla Buluştu
Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında çocukların severek izledikleri Heidi’nin...

Haberi Oku