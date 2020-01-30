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Kocaeli Adliyesi ve Barosundan depremzedelere yardım kampanyası

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı ve Kocaeli Barosu işbirliğiyle Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için yardım kampanyası başlatıldı.

Kocaeli Adliyesi ve Barosundan depremzedelere yardım kampanyası

30 Ocak 2020 Perşembe 09:22

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, depremde mal ve can kaybı yaşayan vatandaşlara yardımcı olabilmek, acılarını paylaşıp yaralarını bir nebze olsun sarabilmek amacıyla Adliye ve Kocaeli Barosu işbirliği ile yardım kampanyası başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Adliye çalışanlarımız, avukatlarımız ve hizmet almaya gelen vatandaşlarımız tarafından verilen destekler, adliyemiz giriş katına yerleştirilen deprem destek sandığında biriktirilerek, Kocaeli Barosu tarafından gerek nakit, gerekse ihtiyaç malzemesi şeklinde Elazığ ve Malatya illerimize ulaştırılacaktır. Orada yaşanan afetin kayıpları hepimizin kaybıdır ve yaşanan acılar ortak acımızdır. Depremde yaşamını kaybeden insanlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza şifa, yakınlarına sabır ve başsağlığı dileriz."

Yardım kampanyasının 31 Ocak'a kadar süreceği kaydedildi.



AA
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