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Kocaeli Büyükşehir, Hatay esnafına 7 noktada prefabrik çarşı kuruyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Hatay esnafının işlerini yapabilmesi ve günlük hayatın canlandırılması için 7 ayrı noktaya 555 prefabrik kuracak.

Kocaeli Büyükşehir, Hatay esnafına 7 noktada prefabrik çarşı kuruyor

20 Mart 2023 Pazartesi 15:26

  Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 11 ilde yıkıma sebep olan deprem felaketinin ardından harekete geçen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Hatay’ın Defne ilçesinde yaraları sarmaya devam ediyor. Hatay'da vatandaşların ihtiyaçlarına cevap vermek için bölgede çadır kent ve hastane kuran, bin 200 kişilik konteyner kent için çalışmalarına devam eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu kez bölgede esnaf için harekete geçti. Depremden etkilenen esnafın yaralarını sarmak için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Burdur Valiliğinin koordinatörlüğünde 7 ayrı noktaya prefabrik çarşılar kuracak. Subaşı Çarşısında 80, Samandağ Yolu Çarşısında 35, Primemal AVM Çarşısında 70, Hastane Kavşağı Çarşısında 115, Çekmece Çarşısında 115, Şükrü Balcı Caddesi Çarşısında 75 ve Honda Kavşağı Çarşısında 65 olmak üzere toplam 555 prefabrik kurulacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, esnaf için 7 ayrı noktada çalışmalara başladı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, belirlenen alanlarda zemin iyileştirmesi, hafriyat kaldırma ve temel için hazırlıklara devam ediyor. Çalışmaların en kısa sürede tamamlanarak, esnafın günlük hayatına devam etmesi amaçlanıyor. 


İHA
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