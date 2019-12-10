Kocaeli genç-İMO yeni kadrosuyla ilk toplantısını yaptı
İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi’nin gençlik kolları olan genç-İMO’nun 2019-2020 dönemi için belirlenen temsilciler ilk toplantılarını geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiler.
genç-İMO Üniversite Temsilciliğine Tuğrul Berk Haktan Bayram
getirilirken, 4. Sınıf Temsilciliğine Selcan Turan, Caner Özdağ, 3.
Sınıf Temsilciliğine Büşra Okyay, Halil Can Küçük, 2. Sınıf
Temsilciliğine Mehmet Ali Tumbul, Yasemin İrem Yıldırım, 1. Sınıf
Temsilciliğine ise Carina Ceci Jorge Munguambe ve Hayrunnisa Doğdu
getirildi.
genç-İMO Kocaeli Şube temsilciler toplantısı şube hizmet binasında
yapıldı. Açılış konuşmasını Üniversite Temsilcisi Tuğrul Berk Haktan
Bayram gerçekleştirdi. Bayram toplantıya katılan temsilcilere ve
genç-imo üyelerine "genç-İmo nedir? Bugün neden genç-İMO`lu olmalıyız"
adlı bir sunum yaptı.
Sunumun ardından yeni temsilciler genç-İMO örgütlenmesinin durumu
hakkında ve önümüzdeki dönem yapılacak etkinlikler hakkında planlamalar
yaptılar.