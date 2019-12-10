Kocaeli genç-İMO yeni kadrosuyla ilk toplantısını yaptı İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi’nin gençlik kolları olan genç-İMO’nun 2019-2020 dönemi için belirlenen temsilciler ilk toplantılarını geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiler.

10 Aralık 2019 Salı 15:51

Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü

genç-İMO Üniversite Temsilciliğine Tuğrul Berk Haktan Bayram

getirilirken, 4. Sınıf Temsilciliğine Selcan Turan, Caner Özdağ, 3.

Sınıf Temsilciliğine Büşra Okyay, Halil Can Küçük, 2. Sınıf

Temsilciliğine Mehmet Ali Tumbul, Yasemin İrem Yıldırım, 1. Sınıf

Temsilciliğine ise Carina Ceci Jorge Munguambe ve Hayrunnisa Doğdu

getirildi.



genç-İMO Kocaeli Şube temsilciler toplantısı şube hizmet binasında

yapıldı. Açılış konuşmasını Üniversite Temsilcisi Tuğrul Berk Haktan

Bayram gerçekleştirdi. Bayram toplantıya katılan temsilcilere ve

genç-imo üyelerine "genç-İmo nedir? Bugün neden genç-İMO`lu olmalıyız"

adlı bir sunum yaptı.



Sunumun ardından yeni temsilciler genç-İMO örgütlenmesinin durumu

hakkında ve önümüzdeki dönem yapılacak etkinlikler hakkında planlamalar

yaptılar.

