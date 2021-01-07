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Kocaeli İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğünden Milli Mücadele Ve Yahya Kaptan Programı

Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından çekim ve yayını gerçekleştirilen tv programına konuk olarak katılıp Milli Mücadele ve Yahya Kaptan konusu üzerine konuşma yapacağız..

Kocaeli İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğünden Milli Mücadele Ve Yahya Kaptan Programı

07 Ocak 2021 Perşembe 16:27

Yahta Kaptan`ın vefatının 101. yıl dönümü dolayısı ile 8 Ocak 2021 Cuma günü İl müdürlüğünün resmi internet sayfasında saat 19:00`da yayınlanacak Tv programında yer alıp Milli mücadelede Kocaeli bölgesinin İngiliz ve Yunananlılar tarafından nasıl işgal edildiği , Gebze ve Dilovası bölgesinde yapılan katliamları anlatacağız. İngilizlerin baskısı ile Kuva-i Milliye komutanı Yahya Kaptan`ın nasıl ve neden şehit edildiği konusunda da açıklama yapacağız.
Kurtuluş Savaşı`nda Dilovası
Kurtuluş Savaşı'nda Dilovası ve Yahya Kaptan konusunda daha önce hazırladığım belgesel sinevizyonu Yahya Kaptan`ın vefat yıl dönümü anısına kamuoyu ile paylaşıyoruz.
Belgesel sinevizyonu birlikte izleyelim.
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