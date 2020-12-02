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Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik'in Kovid-19 testi pozitif çıktı

Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik'in Kovid-19 testi pozitif çıktı

02 Aralık 2020 Çarşamba 17:19

Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, burnunda hafif bir yanma hissetmesinin ardından Kovid-19 testi yaptırdığını belirterek, test sonucunun pozitif çıktığını kaydetti.

 Tedavisinin devam ettiğini ifade eden Çelik, "Sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına vatandaşlarımız mutlaka dikkat etsin. Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmasınlar. Kurallara en çok dikkat edenlerden biri de bendim. Önlem alıyorsun ama nereden bu virüsün geleceği belli değil. Kimse bende olmaz diye düşünmesin ve herkes daima kurallara uysun." diye konuştu.



AA
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