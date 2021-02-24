Kocaeli İSU Genel Müdürlüğü bu yıl 470 milyon lira yatırım yapacak

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "Kocaeli’de sıfır kirlilik, yüzde 100 arıtma" ve "Kocaeli’de su musluktan içilir" ilkeleri ile hizmet veren İSU Genel Müdürlüğü, 2020 yılında etkili olan salgına rağmen aldıkları önlemlerle yatırımlarını sürdürdü.

855 bin aboneye sağlıklı altyapı ve çevre yatırımları ile hizmet veren İSU Genel Müdürlüğü, 2021 yılında Kocaeli genelinde 484 kilometre uzunluğunda içme suyu, 249 kilometre uzunluğunda kanalizasyon ve 57 kilometre uzunluğunda altyapı inşaatı gerçekleştirecek.

Ayrıca dere ıslahları, fosseptik, terfi merkezi ve su deposu inşaatları ile Darıca, Körfez ve Derince ilçelerinde altyapı sonrası bozulan yolların üstyapı çalışmalarını gerçekleştirecek.

Yatırımları değerlendiren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, hedeflerinin Kocaeli halkına sundukları hizmet kalitesini artırmak olduğunu belirtti.

Salgına rağmen yatırım ve işletme hizmetlerini kesintisiz sürdürdüklerini ifade eden Büyükakın, 2021 yılında altyapıda hizmet seferberliği başlattıklarını dile getirdi.

Kocaeli genelinde 2021 yılında 470 milyon lira değerinde altyapı ve üstyapı yatırımları gerçekleştireceklerini aktaran Başkan Büyükakın, yapılacak yatırımların ihalelerini gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Şu ana kadar 13 ayrı ihale yaptıklarını belirten Büyükakın, "Pandemiye rağmen kesintisiz hizmetlerimizi sürdürüyoruz. 2021 yatırım yılı programı kapsamında Kocaeli genelinde toplam 790 kilometre uzunluğunda içme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu altyapısı ile dere ıslahları, fosseptik ve terfi merkezleri, su depoları inşa edeceğiz. İlk 2 ay içerisinde 13 ayrı ihale gerçekleştirdik. İhalesi tamamlanan projeleri hayata geçirerek altyapı hizmetlerinde kararlılığımızı devam ettireceğiz." ifadesini kullandı.