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Kocaeli İtfaiyesinden İtfaiyecilik Öğretmenlerine eğitim

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Milli Eğitim Bakanlığına bağlı branş öğretmenlerine 5 gün süreli eğitim verdi.

Kocaeli İtfaiyesinden İtfaiyecilik Öğretmenlerine eğitim

27 Mayıs 2022 Cuma 10:38

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü Eğitim Birimi KOBİTEM eğitim faaliyetlerinde hız kesmiyor. Diğer illerde bulunan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Alan Programı branş öğretmenlerine 5 gün süreli eğitim verildi.

 

BRANŞ ÖĞRETMENLERİNE EĞİTİM

Milli Eğitim Bakanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı işbirliği ile branş öğretmenlerine yönelik eğitimler devam ediyor. Bu kapsamda 5 gün süreli eğitimlerde Afet Yönetimi ve Türleri, Yanma ve Yangın, Yangın Yerindeki Riskler, Kapalı ve Dumanlı Ortamlarda İlerleme Teknikleri, Yangına Müdahale Teknikleri, Yangın Önleme Teknikleri, İple Erişim başta olmak üzere birçok konuda teorik ve pratik eğitimler yapıldı. Bu eğitimler ile branş öğretmenlerinin mesleki ve teknik anlamda bilgi ve becerilerinin artırılması hedefleniyor.

 

SİMÜLASYON MERKEZİNDE DEPREMİ YAŞADILAR

Eğitim süreci kapsamında eğitime gelen öğretmenlere, İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı itfaiye gruplarınca Ormanya ve Sekapark ziyaretleri düzenlendi. Ayrıca Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Zemin Deprem İnceleme Şube Müdürlüğü Deprem Eğitim Merkezinde de eğitim verildi. Deprem simülasyonunda, bir deprem olayında kapalı bir alanda meydana gelenler canlı olarak yaşatıldı.

 

5 GÜNLÜK EĞİTİM

Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde bulunan İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Alan Programları, itfaiyecilik mesleğine kalifiye ve eğitimli personel yetiştirme amaçlı olarak ülkemizde belirli illerde bulunuyor. İlimizde de İzmit Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde bu program faaliyet gösteriyor.  Kocaeli İtfaiye Dairesi Başkanlığı Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü Eğitim Birimi KOBİTEM personelleri de aynı programda Usta Öğretici olarak görev yapıyor. Öğrencilerin mesleki dersleri, İtfaiye Eğitim Birimi KOBİTEM Eğitim Merkezinde yapılıyor.
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